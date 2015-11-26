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Видео с текстом от STYX



STYX опубликовали официальное видео с текстом на песню "Crash Of The Crown", которая взята из нового альбома "Crash Of The Crown", выходящего восемнадцатого июня на Alpha Dog 2T/UMe.







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