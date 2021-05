11 май 2021



Барабанщик STYX исполняет новую песню



Барабанщик STYX Todd Sucherman опубликовал видео, в котором исполнил композицию "Crash Of The Crown", которая будет включена в выходящий 18 июня альбом "Crash Of The Crown".



















