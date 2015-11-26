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STYX хотят подождать с выпуском альбома



James "JY" Young в недавнем интервью обсудил то, как он и коллеги по STYX ведут себя на «коронакарантине»:



«Мы созваниваемся по Zoom'y с завидной регулярностью и записываем новый альбом, выпуск которого... Мы хотим подождать до того момента, когда вновь возобновятся туры. По самым оптимистичным прогнозам, это конец этого года, а если прав Фаучи, то это конец следующего года, так что выпуск может отложиться на 2022 год, когда у нас будет 50 лет с момента первого контракта, который мы заключили 22 февраля 1972 года. Так что если всё затянется до 22-го, мы должны выпустить пластинку 22-02-2022, может, и стоит так подождать».













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