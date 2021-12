сегодня



Видео с текстом от STYX



STYX опубликовали официальное видео с текстом на песню "Sound The Alarm", которая взята из нового альбома "Crash Of The Crown".



Трек-лист:



"The Fight Of Our Lives"

" A Monster"

"Reveries"

"Hold Back The Darkness"

"Save Us From Ourselves"

"Crash Of The Crown"

"Our Wonderful Lives"

"Common Ground"

"Sound The Alarm"

"Long Live The King"

"Lost At Sea"

"Coming Out The Other Side"

"To Those"

"Another Farewell"

"Stream"







+0 -0



просмотров: 131