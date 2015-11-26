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DENNIS DE YOUNG хотел бы, чтобы STYX оказались в ЗСРнР



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DENNIS DE YOUNG в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, осталось ли что-то, чего он не смог достичь в профессиональном плане:

«Это звучит безумно, но я бы хотел, чтобы меня приняли в Зал славы рок-н-ролла. STYX заслуживает быть там».

DeYoung также коснулся того факта, что хип-хоп-исполнители и другие не рок-исполнители были введены в Зал славы рок-н-ролла, в то время как легендарные рок- и хэви-металл-группы, такие как JUDAS PRIEST и IRON MAIDEN, ещё не удостоились этого:

«Послушайте, я думаю, всё просто. Они могли бы прекратить весь этот бред, просто переименовав его в Зал славы современной музыки. Но они знают, что рок-н-ролл, хотя сегодня его меньше, чем когда-либо, имеет репутацию и кэш: "О, они крутые. Они рок-звёзды". Больше нет. Теперь это поп-звёзды и рэп-звёзды, поэтому они и помещают туда этих людей, потому что есть аудитория.

Скажу ли я, что мне не нравится Уитни Хьюстон? Нет. Мне всё равно, кого они добавляют. Поместите нас. Мы подходим по всем возможным критериям.

Звучит ли это отчаянно со стороны старика? Надеюсь, что нет. Просто есть слишком много наших сверстников — и я имею в виду именно ровесников — многие из них не добились таких успехов, как мы. И пришло время включить нас, вот и всё. А введут ли? Понятия не имею».

DENNIS DE YOUNG Would Like To See STYX Acknowledged By ROCK AND ROLL HALL OF FAME:





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