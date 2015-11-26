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У STYX отличные песни!



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В рамках разговора с ударником STYX Todd'ом Sucherman'ом, тот рассказал о новом материале:

«"Это по-настоящему отличные песни и отличное сочинение композиций. Определенно есть прогрессивные оттенки. Есть красивые мелодии. Некоторые песни, в плане лирики, звучат так, как будто были созданы в середине эпидемии, но это не так — они были написаны за несколько месяцев до. Кто-то прочтет текст и подумает, что мы написали его как отражение случившегося, но это было лишь пророчеством. Но на этом все — больше про новую пластинку я ничего сказать не могу, ждите!»

New STYX Album Will Contain 'Really Great Songs' With 'Some Progressive Leanings'





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