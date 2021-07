сегодня



Видео с выступления STYX



Видео с выступления STYX, которое состоялось в рамках York State Fair, York, Pennsylvania, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



01. The Fight Of Our Lives



02. Blue Collar Man (Long Nights)



03. The Grand Illusion



04. Lady



05. Rockin' The Paradise



06. Crash Of The Crown



07. Miss America



08. Fooling Yourself (The Angry Young Man)



09. Too Much Time On My Hands



10. Khedive



11. Lost At Sea



12. Come Sail Away



Encore:



13. Mr. Roboto



14. Renegade





































