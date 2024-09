17 сен 2024



STYX целиком исполнят "The Grand Illusion"



STYX 24, 25, 29, 31 января и первого февраля отыграют концерты The Venetian Theatre, в рамках которых целиком исполнят материал альбома 1977 года "The Grand Illusion". Это самая успешная пластинка в карьере коллектива, она достигла шестого места в чартах Billboard Top 200 и трижды стала платиновой.







