Бывший вокалист STYX : «Страх был моим мотиватором»



В рамках недавнего разговора с "Hardcore Humanism With Dr. Mike" бывший вокалист STYX Dennis DeYoung ответил на вопрос, что мотивировало его в ранние годы:



«Страх неудачи. Это то, что движет всеми нами. Вот и всё. Ты можешь приодеться и быть романтиком: "У меня был поход, у меня было призвание". Ты боишься потерпеть неудачу. Это отличный мотиватор.



Я сказал в [песне STYX] "The Grand Illusion": "Америка олицетворяет конкуренцию. Присоединяйся к нам в наших слепых амбициях. Купи себе новую машину. Но когда-нибудь скоро мы остановимся, чтобы задуматься, под какими чарами мы находимся. Мы сделали оценку и всё ещё задаемся вопросом, кто мы такие, чёрт возьми".



Итак, моя философия всегда заключалась в том, что то, что движет нами, и страх в том числе, является великим мотиватором.



Когда толпа людей вокруг тебя, и ты прыгаешь вверх и вниз, машешь руками, требуешь внимания и просишь всех посмотреть на тебя, тебе лучше что-нибудь придумать.



Для меня показателен наш четвёртый альбом, когда мы пришли на [радиостанцию] WLS, чтобы прорекламировать "Man Of Miracles". После того, как альбом вышел, мы готовы были уйти. Никто больше не собирался подписывать с нами контракт; у нас не было успеха. А этот парень, этот программный директор Джим Смит, идёт и вытаскивает "Lady" в эфир.



Так что я всегда знал, как близко мы были к полному провалу. Это произвело на меня огромное впечатление. Мне бы пришлось вернуться работе учителем в школе; я бы покончил с музыкой, если бы "Lady" не стала хитом. Я вспоминаю об этом и думаю: "Ух ты! Вот это поворотный момент, всё могло бы быть иначе". Для меня это что-то невероятное, я вспоминаю, насколько близко мы были к неудаче».



На вопрос о том, приводит ли успех к счастью, он ответил:



«Поговорите с любым реально успешным человеком, и если он честен, он скажет вам, что вы пытались заполнить дыру, пустоту, потребность в одобрении. А потом, когда ты достиг этого, несмотря на то, что ты получил одобрение, ты почувствовал, что этого недостаточно. Это не даёт ощущение выполненной работы. Любой, кто был успешен и способен на честность, скажет тебе это».



Он также заметил, что был рад продолжить музыкальную карьеру, несмотря на то, что его коммерческий успех не придал ему эмоциональной насыщенности, которую он искал:



«Во-первых это ведь всё, что ты умеешь, но [во-вторых], это становится тем, кто ты есть».

















