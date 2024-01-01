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STYX нашли басиста



STYX сообщили о том, что новым басистом группы стал Terry Gowan:



«Для меня большая честь и даже мечта - присоединиться к JY, Tommy, Chuck, Will и моему брату Lawrence, а также вновь встретиться с товарищем по группе GOWAN Todd, который уже десять лет играет в группе, и занять место нового басиста легендарных STYX. За долгие годы приключений STYX!



Lawrence Gowan: «Я очень рад и горжусь тем, что мой брат присоединился к STYX. Terry играл на четырех из шести моих сольных альбомов GOWAN. Он участвовал в записях самых известных музыкантов мира: Tony Levin, Jerry Marotta, Jon Anderson и Alex Lifeson, а также гастролировал с GOWAN с 1985 по 1990 год и с 2010 по нынешний 2024 год. Это действительно здорово, что он с нами!»



Tommy Shaw: «Мы все с нетерпением ждем канадских концертов, которые состоятся в ближайшее время, и представления Terry Gowan на бас-гитаре и вокале в качестве нового участника STYX!!! Вы готовы зажигать? Мы тоже! До скорой встречи!»



Sucherman: «Я имел удовольствие быть партнером Terry Gowan по ритм-секции в течение нескольких лет в группе GOWAN, и я с нетерпением жду возможности принять этого талантливого мультиинструменталиста в наши ряды».







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