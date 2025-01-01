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LYNCH MOB работают над альбомом



В рамках недавнего интервью подкасту Iron City Rocks George Lynch ответил на вопрос о том, какие чувства он испытывает относительно прощального тура LYNCH MOB:



«Они неоднозначны. Я думал, что было бы разумно завершить деятельность с группой или её версией, которой на сегодня является группа с таким названием, остающаяся в составе покоя в течение некоторого времени. У LYNCH MOB есть история "вращающихся дверей", так что это меня расстраивает, потому что когда я впервые собрал коллектив в 1989-м, я надеялся на прямо противоположное... И, конечно, этого не случилось. Но мы отлично проводим время, и когда мы проводим время вместе и гастролируем, это просто группа мечты, у нас весёлая команда. Мы много шутим. Мы много работаем, мы выкладываемся на полную, когда выходим на сцену и приходим в студию. Я подумал: "Что ж, вот так и надо уходить". А ещё, с другой стороны, я ведь не становлюсь моложе. Я не хотел быть парнем на костылях, которому придётся сидеть на сцене. Я хотел, чтобы люди вспоминали об этом с чувством душевного подъёма. Так что я бы сказал, что мы закончили на позитивной ноте. И мы дали себе довольно большой промежуток времени. Мы решили это в прошлом году, и это дало нам восемь или девять месяцев. Так что это долгий, медленный уход в закат. Мы закончим 23 или 25 марта, я не помню точно. Так что впереди у нас много работы. И у нас на самом деле две пластинки в работе — у нас будет концертный альбом, концертный DVD и студийная пластинка».



На вопрос о том, планирует ли он в будущем участвовать в других проектах после окончания тура LYNCH MOB, он ответил:



«Я люблю работать в студии, и у меня довольно хорошая студийная обстановка, как в Калифорнии, где у меня есть своя студия, так и в Нью-Мексико, где я нашёл дом и действительно замечательную площадку, на которой я, собственно, сейчас и работаю. Так что пока мне есть что сказать, я буду стараться выразить это в музыке. Но я хочу отметить, что за последние несколько лет, с начала COVID и так далее, я провёл много времени, много записывался, сочинял много песен, так что я в состоянии повторять старое и говорить одно и то же, а мне это не нравится. И я подумал, что в некоторых случаях мне нужно немного сбавить обороты в своём творчестве. Итак, как я уже говорил, мы работаем над студийной пластинкой LYNCH MOB "Final Ride". Она уже сочинена и записана, за исключением вокала. А кроме этого, у меня в планах есть и другие записи, которые я обязан — ну, скажем так, могу сделать. Я не знаю, обязан ли я это делать. Если я не хочу их делать — я не обязан их делать. Одна из них — четвёртая пластинка THE END MACHINE для Frontiers. А вторая — третий альбом "Heavy Hitters", это серия записей, которые мы с [бывшим басистом DOKKEN] Jeff'ом Pilson'ом делали для Cleopatra Records, это каверы, и их всегда очень весело исполнять. Мне нравится работать с Jeff'ом. Я буду работать с Jeff'ом Pilson'ом на обеих этих пластинках. Так что, возможно, я решу это закончить. Но, как бы то ни было, эти обязательства соответствуют моей прошлой работе — записи THE END MACHINE, альбомов "Heavy Hitters", LYNCH MOB и различных других проектов, с KXM и так далее, которыми я занимался. Но я вот о чём думаю: мне бы очень хотелось — не сочтите за самолюбование, но сделать что-то иное. А для этого нужно собрать в кучу весь опыт, познакомиться с разными видами музыки и стилями и сказать что-то уникальное. Или сделать крутую гитарную запись, то, что я считаю своим гитарным magnum opus. Это легче сказать, чем сделать, но, возможно, мне нужно сделать нечто подобное. Я не знаю. Я пока не уверен, чем хочу заниматься. Но я собираюсь продержаться с этим гастрольным графиком до конца марта, а потом соберусь с мыслями о том, каким будет мой следующий шаг».







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