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ONI LOGAN о том, почему он больше не в LYNCH MOB



ONI LOGAN в интервью "The Chuck Shute Podcast" ответил на вопрос о том, готов ли он вновь выйти на сцену с George'ом Lynch'ом как LYNCH MOB или в другом проекте, а также что он знает о прощальном турне "The Final Ride":



«Я мало что знаю об этом. Знаю только, что George, кажется, счастлив. И мы переписывались в прошлом о том, что, возможно, сделаем еще один совместный альбом - не под именем LYNCH MOB, а просто LYNCH & LOGAN, потому что в этом суть и ядро звучания LYNCH MOB. Так что в какой-то момент, я думаю, мы доберемся до этого, прежде чем превратимся в пыль. Это будет празднование того, что мы сделали в прошлом, и что-то новое, с чем мы сможем оставить поклонников, если это будет последнее совместное начинание. Я бы с радостью это сделал. Посмотрим, что из этого выйдет».



Когда ведущий предположил, что новый проект Logan'а и Lynch'а «будет скорее совместной работой» двух музыкантов, а не просто приглашением Oni в качестве наемного исполнителя, артист уточнил:



«Ну, я никогда не был наемным работником. [Мы с ним] всегда сотрудничали 50 на 50, как в плане денег, так и на творческом уровне. Так было с самого начала. Именно поэтому вы можете заметить, что я не отправляюсь в тур [с LYNCH MOB], потому что это сделка, с которой мы начали, и это сделка, которую мы обычно выполняем, когда я с ним. Я понимаю, что ему нужно поехать и сделать так, чтобы это было выгодно для него, так что, возможно, поэтому мы сейчас не работаем вместе. Да, именно поэтому мы не работаем вместе, потому что он предпочитает платить некоторым парням гонорары вместо того, чтобы делиться добычей».



На вопрос о том, почему возможная новая совместная работа с Lynch не будет выпускаться под именем LYNCH MOB и вместо этого будет называться LYNCH & LOGAN, Oni объяснил:



«Потому что я считаю, что это истинная суть и ядро LYNCH MOB, а в конечном итоге бренд LYNCH MOB принадлежит George Lynch, что совсем не в мою пользу. После стольких миль и лет продвижения его бренда и имени, это приводит к тому, что я... Я же проработал все эти годы и потратил столько миль на создание его бренда, так что это не приносит мне никакой пользы. Но это то, что есть — это его имя, и я принимаю его, и пусть так и будет. Но это не идет мне на пользу, когда я говорю... Я хотел поехать и провести несколько концертов, поговорив с агентом, как Oni Logan. [Агент сказал бы] «О, Они, было бы здорово, если бы ты просто использовал имя LYNCH MOB, потому что у тебя есть история, и промоутеры знают этот бренд, и они знают, что этот бренд привлечет клиентов»».



Во время той же беседы Oni рассказал о другом проекте, над которым он сейчас работает, и в котором он будет сотрудничать с «известными» музыкантами, не принадлежащими к жанру хард-рок и хэви-металл.



«Я хотел бы сделать что-то вместе. В данный момент я ищу разных музыкантов, интересных музыкантов, которые могли бы исполнить что-то немного нестандартное. Они отличные музыканты. Так что что-то нестандартное — это эксперименты с ритмами, гитарист, который может по-настоящему раскрыться, басист, который может играть плавно. Так что это будет не то, что вы обычно слышите или ожидаете от меня. Это будет что-то авантюрное. Я думаю, что в данный момент моей жизни я должен позволить себе это. Если я этого не сделаю, то не будет никакого роста. Мне очень быстро становится скучно, если я остаюсь на основном пути того, чего все от меня ждут. И я надеюсь, что люди пойдут со мной в ногу и примут тот факт, что все мы должны расти.



За последние два года я обнаружил гигантские скачки в саморазвитии, индивидуально здесь [в моем сердце], и я знаю, что здесь [в моей голове] тоже, что мое стремление и жажда творческих приключений никогда не были так высоки в своей вершине, в том, что я хочу сделать, как сейчас в моей жизни».



Рассказывая о том, чем его новый проект будет отличаться от того, что он делал раньше, Oni сказал:



«Этот новый путь, эта новая идея записи будет осуществляться с очень хорошими музыкантами, которые немного нестандартны. И когда я говорю это, я подразумеваю положительные моменты: работу с ритмами, полиритмами и так далее, а также возможность вокально расширить свои возможности в тех областях, в которых я раньше не работал.



Мы все растем, и как любители музыки, наши уши становятся более экспансивными, и мы склонны черпать из разных областей разных культур, разной музыки, которая существует так много. Я большой поклонник музыки всех типов. Мне уже не 20, не 30, не 40».



На вопрос о том, когда выйдет новый проект, Oni сказал:



«У меня нет даты выхода. Сейчас я просто разговариваю с несколькими музыкантами. Все они довольно известны и знают мою историю в роке. Иногда они говорят: «О, он металлист», но это не так, потому что я могу петь блюз, могу спеть соул-музыку — я довольно многогранен в том, что касается моего голоса. Так что с их стороны это было принято, и приятно осознавать, что они хотят со мной работать. Поэтому я не буду сейчас называть имена музыкантов, потому что мне бы хотелось, чтобы все это воплотилось в жизнь, прежде чем я что-то объявлю».







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