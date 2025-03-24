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*Лидер MEGADETH: «Рад, что ню-металл в прошлом» 47
*KATATONIA рассталась с гитаристом 39
*Будет ли от QUEEN что-то новое? 30
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Lynch Mob

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Последний концерт LYNCH MOB



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LYNCH MOB 22 марта в Medina Entertainment Center, Medina, Minnesota, отыграли свое "последнее" шоу. После чего George написал:

«Вчера вечером состоялось наше последнее выступление в качестве LYNCH MOB. Мы играли в Medina Entertainment Center в Миннесоте, где выступали много-много раз. Это было замечательное аншлаговое шоу, и каждый в зале осознавал всю серьезность и законченность выступления. С помощью моего старого друга [ Brian Tichy ] на барабанах группа вышла на сцену и обнажила наши души для последнего выступления.

Мне будет очень не хватать моих братьев по оружию. Моя группа всегда была для меня второй семьей, и между нами существует связь, которая преодолевает время и пространство.

Я чувствую, что после 35 лет существования LYNCH MOB мне пора перевернуть страницу в этой главе моего музыкального пути.

Я желаю всего самого лучшего Gabriel, Jimmy и Jaron и с нетерпением жду всего, что Вселенная приготовила для меня.

Огромное спасибо всем нашим поклонникам за 35 замечательных лет».








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24 мар 2025
Вашингтон Ирвинг
gravitgroove, что скажешь?

просмотров: 74

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