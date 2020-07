сегодня



THE DEAD DAISIES переносят выпуск альбома



THE DEAD DAISIES семнадцатого июля на Steamhammer/SPV выпустят цифровой ЕР "The Lockdown Sessions", в которой войдут четыре эксклюзивных акустических трека. Выход нового альбома переносится на следующий год.



Трек-лист:



01. Unspoken (acoustic version)



02. Fortunate Son (live)



03. Righteous Days (acoustic version)



04. 30 Days In The Hole (acoustic version) (HUMBLE PIE cover)



Партию вокала для "Fortunate Son" записал Deen Castronovo.



















