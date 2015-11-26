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The Dead Daisies

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15 июл 2020 : 		 THE DEAD DAISIES переносят выпуск альбома

18 июн 2020 : 		 Гитарист THE DEAD DAISIES: «Я за #BlackLivesMatters! Я за полицию! И за пожарных!»

21 май 2020 : 		 DOUG ALDRICH: «Новый альбом THE DEAD DAISIES звучит отлично!»

17 май 2020 : 		 DANCE WITH THE DEAD сделали ремикс на песню THE DEAD DAISIES

23 апр 2020 : 		 THE DEAD DAISIES в акустике

18 апр 2020 : 		 Новая песня THE DEAD DAISIES

4 мар 2020 : 		 THE DEAD DAISIES на SPINEFARM RECORDS

12 фев 2020 : 		 THE DEAD DAISIES выступят на разогреве у JUDAS PRIEST

11 фев 2020 : 		 DOUG ALDRICH: «GLENN HUGHES просто рвёт!»

22 янв 2020 : 		 GLENN HUGHES о новом материале THE DEAD DAISIES: «Он звучит изумительно»

21 янв 2020 : 		 THE DEAD DAISIES поедут в тур весной

18 янв 2020 : 		 Видео из студии THE DEAD DAISIES

9 янв 2020 : 		 THE DEAD DAISIES завершили работу над новым альбомом вместе с GLENN'ом HUGHES'ом

21 дек 2019 : 		 THE DEAD DAISIES в студии

13 ноя 2019 : 		 THE DEAD DAISIES в студии

31 окт 2019 : 		 Doug Aldrich о появлении в THE DEAD DAISIES GLENN'a HUGHES'a

8 окт 2019 : 		 Как GLENN HUGHES записывал первый сингл THE DEAD DAISIES

29 авг 2019 : 		 GLENN HUGHES в THE DEAD DAISIES

4 апр 2019 : 		 Новая песня THE DEAD DAISIES

14 фев 2019 : 		 Новое видео THE DEAD DAISIES

18 янв 2019 : 		 Музыка THE DEAD DAISIES в хорроре

21 дек 2018 : 		 THE DEAD DAISIES о 2018

25 сен 2018 : 		 Рассказ о североамериканском туре THE DEAD DAISIES

11 сен 2018 : 		 Рассказ о североамериканском туре THE DEAD DAISIES

24 авг 2018 : 		 Рассказ о североамериканском туре THE DEAD DAISIES

23 июн 2018 : 		 Новое видео THE DEAD DAISIES
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THE DEAD DAISIES переносят выпуск альбома



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THE DEAD DAISIES семнадцатого июля на Steamhammer/SPV выпустят цифровой ЕР "The Lockdown Sessions", в которой войдут четыре эксклюзивных акустических трека. Выход нового альбома переносится на следующий год.

Трек-лист:

01. Unspoken (acoustic version)

02. Fortunate Son (live)

03. Righteous Days (acoustic version)

04. 30 Days In The Hole (acoustic version) (HUMBLE PIE cover)

Партию вокала для "Fortunate Son" записал Deen Castronovo.

THE DEAD DAISIES To Release








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