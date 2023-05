сегодня



JOHN CORABI вернулся в THE DEAD DAISIES



John Corabi, бывший вокалист MÖTLEY CRÜE, THE SCREAM и UNION, официально вернулся в THE DEAD DAISIES. Группа планирует в августе отправится в юбилейный тур по США и специально к этому приготовила сборник лучших песен, который будет доступен на двойном CD и виниле и выпущен 18 августа. В него войдет две нереализованные песни, а полный трек-лист выглядит следующим образом:



Disc 1



01. Miles In Front Of Me

02. Lock N' Load

03. Face I Love

04. Mexico

05. Midnight Moses

06. With You And I

07. Something I Said

08. Fortunate Son

09. Long Way To Go

10. Song And A Prayer



Disc 2



01. Make Some Noise

02. Resurrected

03. Rise Up

04. Holy Ground (Shake The Memory)

05. Unspoken

06. Bustle And Flow

07. Hypnotize Yourself

08. Born To Fly

09. The Healer (previously unreleased track)

10. Let It Set You Free (previously unreleased track)











