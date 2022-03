сегодня



THE DEAD DAISIES выпустят альбом летом



THE DEAD DAISIES сообщили о том, что планируют в августе этого года выпустить новую, уже шестую по счету, студийную пластинку. Премьера первого сингла намечена на конец мая. В начале лета коллектив отправляется в большой тур:



Jun. 03 - Stadtpark Freilichtbühne Hamburg, Germany (with FOREIGNER)



Jun. 04 - Spardawelt Freilichtbühne Killesberg Stuttgart, Germany (with FOREIGNER)



Jun. 05 - Buderus Arena Wetzlar, Germany (with FOREIGNER)



Jun. 08 - Zitadelle Spandau Berlin, Germany (with FOREIGNER)



Jun. 10 - Freilichtbühne Peißnitzinsel Halle (Saale), Germany (with FOREIGNER)



Jun. 11 - To Be Confirmed



Jun. 13 - Matrix Bochum, Germany



Jun. 14 - Hirsch Nuremberg, Germany



Jun. 16 - Schlossgarten / Schloss Bruchsal, Germany (with FOREIGNER)



Jun. 18 - Hellfest Clisson, France



Jun. 19 - Graspop Festival Dessel, Belgium



Jun. 22 - Rockhal Esch-Sur-Alzette, Luxembourg (with JUDAS PRIEST)



Jun. 23 - Garage Saarbrucken, Germany



Jun. 25 - God Save The Kouign Fest Penmarch, France



Jun. 27 - Zenith Munich, Germany (with JUDAS PRIEST)



Jun. 29 - Conrad Sohm Dornbirn, Austria



Jun. 30 - Komma Woergl, Austria



Jul. 02 - Fabrique Milan, Italy



Jul. 03 - Castello Di San Giusto Trieste, Italy



Jul. 06 - SRC Tasmajdan Belgrade, Serbia (with WHITESNAKE)



Jul. 08 - Masters Of Rock Vizovice, Czech Republic



Jul. 09 - Hype Park Krakow, Poland



Jul. 11 - Budapest Arena Budapest, Hungary, (with JUDAS PRIEST)



Jul. 12 - Dvorana Stozice Ljubljana, Slovenia (with JUDAS PRIEST)



Jul. 15 - Faliro Olympic Indoor Hall Athens, Greece (with JUDAS PRIEST)



Jul. 17 - Midalidare Rock Mogilovo, Bulgaria (with JUDAS PRIEST)



Jul. 18 - Arenele Romane Bucharest, Romania (with JUDAS PRIEST)



Jul. 19 - Skenderija Sarajevo, Bosnia (with WHITESNAKE)



Jul. 26 - Theatre Antique Vienne, France (with JUDAS PRIEST)



Jul. 27 - Z7 Pratteln, Switzerland



Jul. 28 - Substage Karlsruhe, Germany



Jul. 30 - Freilichtbuhne Peißnitzinsel Halle (Saale), Germany (with JUDAS PRIEST)



Jul. 31 - Rudolf Weber Arena Oberhausen, Germany (with JUDAS PRIEST)



Aug. 02 - Brose Arena (Bab Bamberg Arena MBH) Bamberg, Germany (with JUDAS PRIEST)



Aug. 05 - Time To Rock Festival Knislinge, Sweden







