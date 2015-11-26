Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист SACRED REICH: «Тупые расисты, захватившие Капитолий... 276
*ICED EARTH, DEMONS & WIZARDS исчезли из каталога Century Med... 81
*Marko Hietala уходит из NIGHTWISH 76
*Лидер ICED EARTH: «Страна захвачена преступниками» 57
*Барабанщик L.A. GUNS сочувствует молодым группам 48
[= ||| все новости группы



*

The Dead Daisies

*



22 янв 2021 : 		 Барабанщик BLACK SABBATH/OZZY OSBOURNE поедет в тур с THE DEAD DAISIES

17 янв 2021 : 		 THE DEAD DAISIES о новом альбоме

14 янв 2021 : 		 DOUG ALDRICH о появлении GLENN HUGHES в THE DEAD DAISIES

10 янв 2021 : 		 Ремикс от Dance With The Dead на THE DEAD DAISIES

11 дек 2020 : 		 GLENN HUGHES — о тематике новых песен THE DEAD DAISIES

3 дек 2020 : 		 Новое видео THE DEAD DAISIES

12 ноя 2020 : 		 Обложка нового альбома THE DEAD DAISIES

11 ноя 2020 : 		 Обучающее видео от THE DEAD DAISIES

6 ноя 2020 : 		 Обучающее видео от THE DEAD DAISIES

22 окт 2020 : 		 Обучающее видео от THE DEAD DAISIES

19 окт 2020 : 		 Обучающее видео от THE DEAD DAISIES

17 окт 2020 : 		 Обучающее видео от THE DEAD DAISIES

7 окт 2020 : 		 Новое видео THE DEAD DAISIES

18 авг 2020 : 		 DOUG ALDRICH — о появлении GLENN HUGHES в THE DEAD DAISIES

13 авг 2020 : 		 Кавер-версия HUMBLE PIE от THE DEAD DAISIES

11 авг 2020 : 		 THE DEAD DAISIES откроют тур зимой

21 июл 2020 : 		 Новый ЕР от THE DEAD DAISIES

15 июл 2020 : 		 THE DEAD DAISIES переносят выпуск альбома

18 июн 2020 : 		 Гитарист THE DEAD DAISIES: «Я за #BlackLivesMatters! Я за полицию! И за пожарных!»

21 май 2020 : 		 DOUG ALDRICH: «Новый альбом THE DEAD DAISIES звучит отлично!»

17 май 2020 : 		 DANCE WITH THE DEAD сделали ремикс на песню THE DEAD DAISIES

23 апр 2020 : 		 THE DEAD DAISIES в акустике

18 апр 2020 : 		 Новая песня THE DEAD DAISIES

4 мар 2020 : 		 THE DEAD DAISIES на SPINEFARM RECORDS

12 фев 2020 : 		 THE DEAD DAISIES выступят на разогреве у JUDAS PRIEST

11 фев 2020 : 		 DOUG ALDRICH: «GLENN HUGHES просто рвёт!»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Барабанщик BLACK SABBATH/OZZY OSBOURNE поедет в тур с THE DEAD DAISIES



*
zoom
*
* *
Tommy Clufetos (BLACK SABBATH, OZZY OSBOURNE, ROB ZOMBIE, TED NUGENT, ALICE COOPER) вновь присоединится к THE DEAD DAISIES в туре в поддержку альбома "Holy Ground". Clufetos уже играл с THE DEAD DAISIES в 2015 году. Deen Castronovo, записывавший с группой альбом, «решает медицинские проблемы». Пока неизвестно, вернётся ли он в группу или нет.

BLACK SABBATH/OZZY OSBOURNE Drummer TOMMY CLUFETOS To Rejoin THE DEAD DAISIES On Upcoming Tour



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 230

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом