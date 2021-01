сегодня



Барабанщик BLACK SABBATH/OZZY OSBOURNE поедет в тур с THE DEAD DAISIES



Tommy Clufetos (BLACK SABBATH, OZZY OSBOURNE, ROB ZOMBIE, TED NUGENT, ALICE COOPER) вновь присоединится к THE DEAD DAISIES в туре в поддержку альбома "Holy Ground". Clufetos уже играл с THE DEAD DAISIES в 2015 году. Deen Castronovo, записывавший с группой альбом, «решает медицинские проблемы». Пока неизвестно, вернётся ли он в группу или нет.







+0 -0



просмотров: 230