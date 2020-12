сегодня



GLENN HUGHES — о тематике новых песен THE DEAD DAISIES



Ещё в апреле GLENN HUGHES в одном из интервью (оно появилось только сейчас) рассказал о том, чему посвящены новые песни THE DEAD DAISIES:



«С тех пор, как я чист и трезв уже почти 30 лет, я полагаю, в PURPLE в 80-х и 70-х годах я писал о выдумках. Потом, когда я протрезвел, чем больше времени у меня за плечами и чем больше лет у меня за плечами, тем сильнее я вникаю в жизнь — в то, что происходит между жизнью и смертью: страх, никакого страха, любовь, вера, ненависть, отдача. И альбом THE DEAD DAISIES — это одна история за другой.



Я знаю, что вы брали интервью у многих людей, которые делали свою работу, она вот-вот будет выпущена, и они смотрят на эту работу так: "Вау! Я пишу эту вещь, и это действительно что-то значит прямо сейчас". Что ж, забавно, но альбом, который я создал вместе с THE DEAD DAISIES, песни, которые вы говорите: "Уверен, он написал это, когда начался [коронавирусный] кризис", но нет — я написал это в августе 2019 года.



Итак, альбом — это самовыражение. Он об автобиографических вещах. Я пишу о том, что происходит в моей жизни. Но я думаю, что люди, когда услышат это, они будут особенно воспринимать всё, так как они, скорее всего, сталкиваются с теми же самыми вещами — будь то страх, счастье, грусть или что-то в этом роде. Я вроде как "чувствую" всё это».













+0 -0



просмотров: 274