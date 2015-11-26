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The Dead Daisies

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11 дек 2020 : 		 GLENN HUGHES — о тематике новых песен THE DEAD DAISIES

3 дек 2020 : 		 Новое видео THE DEAD DAISIES

12 ноя 2020 : 		 Обложка нового альбома THE DEAD DAISIES

11 ноя 2020 : 		 Обучающее видео от THE DEAD DAISIES

6 ноя 2020 : 		 Обучающее видео от THE DEAD DAISIES

22 окт 2020 : 		 Обучающее видео от THE DEAD DAISIES

19 окт 2020 : 		 Обучающее видео от THE DEAD DAISIES

17 окт 2020 : 		 Обучающее видео от THE DEAD DAISIES

7 окт 2020 : 		 Новое видео THE DEAD DAISIES

18 авг 2020 : 		 DOUG ALDRICH — о появлении GLENN HUGHES в THE DEAD DAISIES

13 авг 2020 : 		 Кавер-версия HUMBLE PIE от THE DEAD DAISIES

11 авг 2020 : 		 THE DEAD DAISIES откроют тур зимой

21 июл 2020 : 		 Новый ЕР от THE DEAD DAISIES

15 июл 2020 : 		 THE DEAD DAISIES переносят выпуск альбома

18 июн 2020 : 		 Гитарист THE DEAD DAISIES: «Я за #BlackLivesMatters! Я за полицию! И за пожарных!»

21 май 2020 : 		 DOUG ALDRICH: «Новый альбом THE DEAD DAISIES звучит отлично!»

17 май 2020 : 		 DANCE WITH THE DEAD сделали ремикс на песню THE DEAD DAISIES

23 апр 2020 : 		 THE DEAD DAISIES в акустике

18 апр 2020 : 		 Новая песня THE DEAD DAISIES

4 мар 2020 : 		 THE DEAD DAISIES на SPINEFARM RECORDS

12 фев 2020 : 		 THE DEAD DAISIES выступят на разогреве у JUDAS PRIEST

11 фев 2020 : 		 DOUG ALDRICH: «GLENN HUGHES просто рвёт!»

22 янв 2020 : 		 GLENN HUGHES о новом материале THE DEAD DAISIES: «Он звучит изумительно»

21 янв 2020 : 		 THE DEAD DAISIES поедут в тур весной

18 янв 2020 : 		 Видео из студии THE DEAD DAISIES

9 янв 2020 : 		 THE DEAD DAISIES завершили работу над новым альбомом вместе с GLENN'ом HUGHES'ом
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GLENN HUGHES — о тематике новых песен THE DEAD DAISIES



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Ещё в апреле GLENN HUGHES в одном из интервью (оно появилось только сейчас) рассказал о том, чему посвящены новые песни THE DEAD DAISIES:

«С тех пор, как я чист и трезв уже почти 30 лет, я полагаю, в PURPLE в 80-х и 70-х годах я писал о выдумках. Потом, когда я протрезвел, чем больше времени у меня за плечами и чем больше лет у меня за плечами, тем сильнее я вникаю в жизнь — в то, что происходит между жизнью и смертью: страх, никакого страха, любовь, вера, ненависть, отдача. И альбом THE DEAD DAISIES — это одна история за другой.

Я знаю, что вы брали интервью у многих людей, которые делали свою работу, она вот-вот будет выпущена, и они смотрят на эту работу так: "Вау! Я пишу эту вещь, и это действительно что-то значит прямо сейчас". Что ж, забавно, но альбом, который я создал вместе с THE DEAD DAISIES, песни, которые вы говорите: "Уверен, он написал это, когда начался [коронавирусный] кризис", но нет — я написал это в августе 2019 года.

Итак, альбом — это самовыражение. Он об автобиографических вещах. Я пишу о том, что происходит в моей жизни. Но я думаю, что люди, когда услышат это, они будут особенно воспринимать всё, так как они, скорее всего, сталкиваются с теми же самыми вещами — будь то страх, счастье, грусть или что-то в этом роде. Я вроде как "чувствую" всё это».

GLENN HUGHES Discusses Lyrical Themes On THE DEAD DAISIES





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