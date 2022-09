9 сен 2022



THE DEAD DAISIES выпустили специальный ЕР



THE DEAD DAISIES выпустили специальный ЕР, который доступен только в ходе североамериканского тура:



"Radiance"

"Shine On"

"Hypnotize Yourself"

"Face Your Fear"

"Oh Well"







+1 -0



просмотров: 209