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The Dead Daisies

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28 янв 2021 : 		 У THE DEAD DAISIES уже готов следующий альбом

25 янв 2021 : 		 DEEN CASTRONOVO ушел из THE DEAD DAISIES

22 янв 2021 : 		 Барабанщик BLACK SABBATH/OZZY OSBOURNE поедет в тур с THE DEAD DAISIES

17 янв 2021 : 		 THE DEAD DAISIES о новом альбоме

14 янв 2021 : 		 DOUG ALDRICH о появлении GLENN HUGHES в THE DEAD DAISIES

10 янв 2021 : 		 Ремикс от Dance With The Dead на THE DEAD DAISIES

11 дек 2020 : 		 GLENN HUGHES — о тематике новых песен THE DEAD DAISIES

3 дек 2020 : 		 Новое видео THE DEAD DAISIES

12 ноя 2020 : 		 Обложка нового альбома THE DEAD DAISIES

11 ноя 2020 : 		 Обучающее видео от THE DEAD DAISIES

6 ноя 2020 : 		 Обучающее видео от THE DEAD DAISIES

22 окт 2020 : 		 Обучающее видео от THE DEAD DAISIES

19 окт 2020 : 		 Обучающее видео от THE DEAD DAISIES

17 окт 2020 : 		 Обучающее видео от THE DEAD DAISIES

7 окт 2020 : 		 Новое видео THE DEAD DAISIES

18 авг 2020 : 		 DOUG ALDRICH — о появлении GLENN HUGHES в THE DEAD DAISIES

13 авг 2020 : 		 Кавер-версия HUMBLE PIE от THE DEAD DAISIES

11 авг 2020 : 		 THE DEAD DAISIES откроют тур зимой

21 июл 2020 : 		 Новый ЕР от THE DEAD DAISIES

15 июл 2020 : 		 THE DEAD DAISIES переносят выпуск альбома

18 июн 2020 : 		 Гитарист THE DEAD DAISIES: «Я за #BlackLivesMatters! Я за полицию! И за пожарных!»

21 май 2020 : 		 DOUG ALDRICH: «Новый альбом THE DEAD DAISIES звучит отлично!»

17 май 2020 : 		 DANCE WITH THE DEAD сделали ремикс на песню THE DEAD DAISIES

23 апр 2020 : 		 THE DEAD DAISIES в акустике

18 апр 2020 : 		 Новая песня THE DEAD DAISIES

4 мар 2020 : 		 THE DEAD DAISIES на SPINEFARM RECORDS
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|||| сегодня

У THE DEAD DAISIES уже готов следующий альбом



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Вокалист THE DEAD DAISIES Glenn Hughes в недавнем интервью сказал следующее:

«Я только что получил разрешение рассказать об этом СМИ — так что сегодня вы получаете что-то вроде эксклюзива — я сочинил совершенно новый альбом DAISIES в период с мая по август. И мы собираемся заняться этим в ближайшие три-четыре месяца. Так что хорошие новости для людей, которые наслаждаются "Holy Ground" — старые фэны DEAD DAISIES и новые и фэны Glenn'a — будет продолжение. И если я могу сказать тебе это, то это охренительно нехреново так и я так счастлив от этого!»

THE DEAD DAISIES Have Already Written Follow-Up To 'Holy Ground' Album: 'It's F**king Mega', Says GLENN HUGHES



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