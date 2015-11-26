сегодня



У THE DEAD DAISIES уже готов следующий альбом



Вокалист THE DEAD DAISIES Glenn Hughes в недавнем интервью сказал следующее:



«Я только что получил разрешение рассказать об этом СМИ — так что сегодня вы получаете что-то вроде эксклюзива — я сочинил совершенно новый альбом DAISIES в период с мая по август. И мы собираемся заняться этим в ближайшие три-четыре месяца. Так что хорошие новости для людей, которые наслаждаются "Holy Ground" — старые фэны DEAD DAISIES и новые и фэны Glenn'a — будет продолжение. И если я могу сказать тебе это, то это охренительно нехреново так и я так счастлив от этого!»







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