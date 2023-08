26 авг 2023



JOHN CORABI отыграл первое шоу в THE DEAD DAISIES



JOHN CORABI отыграл первое шоу в THE DEAD DAISIES с момента возвращения — концерт прошёл 22 августа в Mickey's Black Box, Lititz, Pennsylvania.



Сет-лист:



01. Resurrected

02. Rise Up

03. Dead And Gone

04. Make Some Noise

05. Miles In Front Of Me

06. Unspoken

07. Face I Love

08. Bustle And Flow

09. Something I Said

10. Lock 'N' Load

11. Born To Fly

12. With You And I

13. Fortunate Son (CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL cover)

14. Mexico

15. Midnight Moses (THE SENSATIONAL ALEX HARVEY BAND cover)

16. Long Way To Go

17. Slide It In (WHITESNAKE cover)















