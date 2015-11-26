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DOUG ALDRICH — о появлении GLENN HUGHES в THE DEAD DAISIES



В недавнем интервью DOUG ALDRICH рассказал о том, как изменило группу появление GLENN'a HUGHES'a:



«Когда происходят изменения, понятно, что всегда есть вероятность кого-то расстроить, а кого-то — порадовать. Потому что все любят Corabi. Corabi и Glenn — друзья, Marco и Glenn — друзья. Но я считаю, что дело в том, что ты не хочешь просто попытаться заменить кого-то на кого-то однотипного, и я считаю, что куда лучше что-то смешать и добавить, и поэтому я был очень рад появлению Glenn'a, потому что знал, что звучание музыки THE DAISIES немного изменится, но у нас будут Deen [Castronovo, ударные], David и я, что свяжет новое и старое. И, поставив на вершину Glenn'a, мы лишь получим дополнительную мощь.



Я могу рассказать, что нам реально помогло. Мы отправились на юг Франции, где сочиняли и записывали материал для "Holy Ground" в прошлом году. Мы писали осенью, до этого я поехал к Glenn'у, где мы немного с ним поработали, у него было несколько тем, и я помог их записать для демо, чтобы он мог прийти не с пустыми руками. Потом мы поехали во Францию, где каждый представил то, что у него было, и вместе с продюсером Ben'ом Grosse'ом мы отобрали, как нам кажется, лучшие темы. Тогда их было штук пятнадцать, потом в декабре мы вернулись и записали двенадцать для альбома. Всё получилось очень достойно. И было здорово быть запертым где-то в глубинке Франции, в загородном доме, из которого никто никуда не уезжал. Мы там же спали, там же завтракали, обедали и ужинали вместе как единая команда, и всё это очень помогло нам сосредоточиться и записываться должным образом. Если бы мы делали всё в Лос-Анджелесе, то получилось бы иначе. А сейчас, пройдя через всё это вместе, мы уже ощущаем себя с Glenn'ом как единый коллектив, хотя и не отыграли ещё ни одного шоу».

























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