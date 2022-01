сегодня



THE DEAD DAISIES определились с барабанщиком



THE DEAD DAISIES сообщили о том, что барабанщиком группы стал Brian Tichy. Впервые он выступил с коллективом ещё в 2013 году в рамках американского турне и с тех пор много раз играл с группой на разных выступлениях.



Brian: «Что ж, какой хороший способ начать 2022 год. Я с нетерпением жду возможности сесть за ударную установку и исполнить мощный, грувовый рок с моими хорошими друзьями Doug'ом Aldrich'ем, Glenn'ом Hughes'ом и DavidЄjv Lowy в THE DEAD DAISIES. С нетерпением жду встречи со всеми вами на гастролях в этом году».



Lowy: «Мы очень рады, что Brian вернулся в состав DAISIES. Он исключительный барабанщик, и это здорово, что он взял на себя командование в машинном отсеке. Tommy решил уйти из THE DEAD DAISIES, чтобы заняться своими сольными проектами. Мы с нетерпением ждём момента, когда сможем вернуться в студию и выйти на мировые сцены в 2022 году».



Группа добавила: «Огромное спасибо потрясающему Tommy Clufetos'у за то, что он отыграл с нами. Было здорово, что он был частью группы в 2021 году. Мы желаем ему всего наилучшего!»







