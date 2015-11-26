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The Dead Daisies

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27 янв 2022 : 		 THE DEAD DAISIES определились с барабанщиком

11 ноя 2021 : 		 THE DEAD DAISIES — о туре

4 ноя 2021 : 		 THE DEAD DAISIES — о туре

19 окт 2021 : 		 THE DEAD DAISIES — о туре

13 окт 2021 : 		 THE DEAD DAISIES — о туре

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9 сен 2021 : 		 THE DEAD DAISIES о туре

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8 авг 2021 : 		 THE DEAD DAISIES выпустили сингл

5 июл 2021 : 		 THE DEAD DAISIES — о первых концертах 2021 году

5 июл 2021 : 		 DOUG ALDRICH рад играть с TOMMY CLUFETOS'ом

30 июн 2021 : 		 THE DEAD DAISIES — о первых концертах 2021 году

24 июн 2021 : 		 GLENN HUGHES дебютировал с THE DEAD DAISIES на сцене

7 май 2021 : 		 Новое видео THE DEAD DAISIES

22 апр 2021 : 		 Обучающее видео от THE DEAD DAISIES

5 мар 2021 : 		 Новое видео THE DEAD DAISIES

22 фев 2021 : 		 Красное от THE DEAD DAISIES

8 фев 2021 : 		 Успехи в чартах THE DEAD DAISIES

4 фев 2021 : 		 THE DEAD DAISIES — о причинах ухода барабанщика

1 фев 2021 : 		 Новый альбом THE DEAD DAISIES доступен для прослушивания

28 янв 2021 : 		 У THE DEAD DAISIES уже готов следующий альбом

25 янв 2021 : 		 DEEN CASTRONOVO ушел из THE DEAD DAISIES

22 янв 2021 : 		 Барабанщик BLACK SABBATH/OZZY OSBOURNE поедет в тур с THE DEAD DAISIES
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THE DEAD DAISIES определились с барабанщиком



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THE DEAD DAISIES сообщили о том, что барабанщиком группы стал Brian Tichy. Впервые он выступил с коллективом ещё в 2013 году в рамках американского турне и с тех пор много раз играл с группой на разных выступлениях.

Brian: «Что ж, какой хороший способ начать 2022 год. Я с нетерпением жду возможности сесть за ударную установку и исполнить мощный, грувовый рок с моими хорошими друзьями Doug'ом Aldrich'ем, Glenn'ом Hughes'ом и DavidЄjv Lowy в THE DEAD DAISIES. С нетерпением жду встречи со всеми вами на гастролях в этом году».

Lowy: «Мы очень рады, что Brian вернулся в состав DAISIES. Он исключительный барабанщик, и это здорово, что он взял на себя командование в машинном отсеке. Tommy решил уйти из THE DEAD DAISIES, чтобы заняться своими сольными проектами. Мы с нетерпением ждём момента, когда сможем вернуться в студию и выйти на мировые сцены в 2022 году».

Группа добавила: «Огромное спасибо потрясающему Tommy Clufetos'у за то, что он отыграл с нами. Было здорово, что он был частью группы в 2021 году. Мы желаем ему всего наилучшего!»

THE DEAD DAISIES Announce Return Of Drummer BRIAN TICHY



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