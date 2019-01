сегодня



Музыка THE DEAD DAISIES в хорроре



Группа THE DEAD DAISIES обеспечит саундтреком новую хоррор-антологию "Welcome To Daisyland", премьера которой намечена на день святого Валентина. Режиссером был Tony E. Valenzuela ("Silverwood", "Harper's Globe"), а в главной роли задействована Pepi Sonuga ("Ash Vs The Evil Dead").















