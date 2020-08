сегодня



THE DEAD DAISIES откроют тур зимой



THE DEAD DAISIES объявили даты европейского тура в поддержку нового альбома:



«Мы не смогли сыграть для вас в этом году, но очень надеемся на встречу в следующем. Мы постараемся отыграть в рамках "Get Out Of The House" на как можно большем количестве площадок по всему свету. Любовь — это ответ, а музыка — лекарство. Жахнем рок-н-роллом! вместе», — говорит Glenn Hughes.



Ожидается, что дальше после объявленных выступлений (это пока не подтверждено) группа продолжит выступления вместе с JUDAS PRIEST и FOREIGNER, а также примет участие во всех крупных европейских фестивалях.



Даты:



Feb. 03 - Turock - Essen DE



Feb. 04 - Columbia Theater - Berlin DE



Feb. 06 - Backstage Werk - Munich DE



Feb. 07 - Capitol - Hannover DE



Feb. 09 - Schlachthof - Wiesbaden DE



Feb. 10 - Hirsch - Nuremberg DE



Feb. 11 - Lucerna Music Bar - Prague CZ



Feb. 13 - MMC - Bratislava SK



Feb. 16 - Barba Negra - Budapest HU



Feb. 18 - Simm City - Vienna AU



Feb. 19 - Live Club - Milan IT



Feb. 21 - CCO - Lyon FR



Feb. 23 - Razzmatazz 2 - Barcelona SP



Feb. 24 - BUT - Madrid SP



Feb. 25 - Totem - Pamplona SP



Feb. 28 - La Laiterie - Strasbourg FR



Mar. 01 - Trabendo - Paris FR



Mar. 03 - Dynamo - Zürich CH



Mar. 05 - Biebob - Vosselaar BE



Mar. 06 - Melkweg - Amsterdam NL



Mar. 09 - Pumpehuset - Copenhagen DK *



Mar. 11 - Slakt Kyrkan - Stockholm SE *



Mar. 12 - Frimis Salonger - Örebro SE *



Mar. 14 - Vulkan Arena - Oslo NO *



* No THOSE DAMN CROWS











