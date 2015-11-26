Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео U.D.O. 142
*Участники IMMORTAL сражаются за имя 56
*DEEP PURPLE не собираются на пенсию 38
*Вокалистка LACUNA COIL: «Вот этот альбом не стоило выпускать... 35
*DEE SNIDER, SEBASTIAN BACH и MIKE PORTNOY критикуют директор... 25
[= ||| все новости группы



*

The Dead Daisies

*



11 авг 2020 : 		 THE DEAD DAISIES откроют тур зимой

21 июл 2020 : 		 Новый ЕР от THE DEAD DAISIES

15 июл 2020 : 		 THE DEAD DAISIES переносят выпуск альбома

18 июн 2020 : 		 Гитарист THE DEAD DAISIES: «Я за #BlackLivesMatters! Я за полицию! И за пожарных!»

21 май 2020 : 		 DOUG ALDRICH: «Новый альбом THE DEAD DAISIES звучит отлично!»

17 май 2020 : 		 DANCE WITH THE DEAD сделали ремикс на песню THE DEAD DAISIES

23 апр 2020 : 		 THE DEAD DAISIES в акустике

18 апр 2020 : 		 Новая песня THE DEAD DAISIES

4 мар 2020 : 		 THE DEAD DAISIES на SPINEFARM RECORDS

12 фев 2020 : 		 THE DEAD DAISIES выступят на разогреве у JUDAS PRIEST

11 фев 2020 : 		 DOUG ALDRICH: «GLENN HUGHES просто рвёт!»

22 янв 2020 : 		 GLENN HUGHES о новом материале THE DEAD DAISIES: «Он звучит изумительно»

21 янв 2020 : 		 THE DEAD DAISIES поедут в тур весной

18 янв 2020 : 		 Видео из студии THE DEAD DAISIES

9 янв 2020 : 		 THE DEAD DAISIES завершили работу над новым альбомом вместе с GLENN'ом HUGHES'ом

21 дек 2019 : 		 THE DEAD DAISIES в студии

13 ноя 2019 : 		 THE DEAD DAISIES в студии

31 окт 2019 : 		 Doug Aldrich о появлении в THE DEAD DAISIES GLENN'a HUGHES'a

8 окт 2019 : 		 Как GLENN HUGHES записывал первый сингл THE DEAD DAISIES

29 авг 2019 : 		 GLENN HUGHES в THE DEAD DAISIES

4 апр 2019 : 		 Новая песня THE DEAD DAISIES

14 фев 2019 : 		 Новое видео THE DEAD DAISIES

18 янв 2019 : 		 Музыка THE DEAD DAISIES в хорроре

21 дек 2018 : 		 THE DEAD DAISIES о 2018

25 сен 2018 : 		 Рассказ о североамериканском туре THE DEAD DAISIES

11 сен 2018 : 		 Рассказ о североамериканском туре THE DEAD DAISIES
Показать далее
| - |

|||| сегодня

THE DEAD DAISIES откроют тур зимой



*
zoom
*
* *
THE DEAD DAISIES объявили даты европейского тура в поддержку нового альбома:

«Мы не смогли сыграть для вас в этом году, но очень надеемся на встречу в следующем. Мы постараемся отыграть в рамках "Get Out Of The House" на как можно большем количестве площадок по всему свету. Любовь — это ответ, а музыка — лекарство. Жахнем рок-н-роллом! вместе», — говорит Glenn Hughes.

Ожидается, что дальше после объявленных выступлений (это пока не подтверждено) группа продолжит выступления вместе с JUDAS PRIEST и FOREIGNER, а также примет участие во всех крупных европейских фестивалях.

Даты:

Feb. 03 - Turock - Essen DE

Feb. 04 - Columbia Theater - Berlin DE

Feb. 06 - Backstage Werk - Munich DE

Feb. 07 - Capitol - Hannover DE

Feb. 09 - Schlachthof - Wiesbaden DE

Feb. 10 - Hirsch - Nuremberg DE

Feb. 11 - Lucerna Music Bar - Prague CZ

Feb. 13 - MMC - Bratislava SK

Feb. 16 - Barba Negra - Budapest HU

Feb. 18 - Simm City - Vienna AU

Feb. 19 - Live Club - Milan IT

Feb. 21 - CCO - Lyon FR

Feb. 23 - Razzmatazz 2 - Barcelona SP

Feb. 24 - BUT - Madrid SP

Feb. 25 - Totem - Pamplona SP

Feb. 28 - La Laiterie - Strasbourg FR

Mar. 01 - Trabendo - Paris FR

Mar. 03 - Dynamo - Zürich CH

Mar. 05 - Biebob - Vosselaar BE

Mar. 06 - Melkweg - Amsterdam NL

Mar. 09 - Pumpehuset - Copenhagen DK *

Mar. 11 - Slakt Kyrkan - Stockholm SE *

Mar. 12 - Frimis Salonger - Örebro SE *

Mar. 14 - Vulkan Arena - Oslo NO *

* No THOSE DAMN CROWS

THE DEAD DAISIES To Kick Off 2021 With




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 102

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом