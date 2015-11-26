THE DEAD DAISIES откроют тур зимой

THE DEAD DAISIES объявили даты европейского тура в поддержку нового альбома:
«Мы не смогли сыграть для вас в этом году, но очень надеемся на встречу в следующем. Мы постараемся отыграть в рамках "Get Out Of The House" на как можно большем количестве площадок по всему свету. Любовь — это ответ, а музыка — лекарство. Жахнем рок-н-роллом! вместе», — говорит Glenn Hughes.
Ожидается, что дальше после объявленных выступлений (это пока не подтверждено) группа продолжит выступления вместе с JUDAS PRIEST и FOREIGNER, а также примет участие во всех крупных европейских фестивалях.
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