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THE DEAD DAISIES — о причинах ухода барабанщика



Музыканты THE DEAD DAISIES Glenn Hughes и Doug Aldrich в рамках недавнего интервью рассказали о том, почему Deen Castronovo покинул группу:



«У него были проблемы со спиной. Мы собрались и играли в октябре прошлого года, и он испытывал трудности — ему было тяжело. И он просто сказал: "Слушайте, ребята, мне нужно кое-что сделать, это ненадолго выведет меня из дела". Я знаю, что вы хотите двигаться вперёд и у вас есть планы на будущее. Поэтому он принял такое решение», — Сказал Doug.



Glenn также добавил, что Deen записал с ним вокал для нескольких песен:



«Он спел на нескольких песнях вместе со мной, и я бы хотел, чтобы он пел больше. У нас получился отличный дуэт, вы сами можете это услышать. Очень жаль, что он больше не с нами. Но Tommy тоже парень хоть куда!»







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