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The Dead Daisies

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4 фев 2021 : 		 THE DEAD DAISIES — о причинах ухода барабанщика

1 фев 2021 : 		 Новый альбом THE DEAD DAISIES доступен для прослушивания

28 янв 2021 : 		 У THE DEAD DAISIES уже готов следующий альбом

25 янв 2021 : 		 DEEN CASTRONOVO ушел из THE DEAD DAISIES

22 янв 2021 : 		 Барабанщик BLACK SABBATH/OZZY OSBOURNE поедет в тур с THE DEAD DAISIES

17 янв 2021 : 		 THE DEAD DAISIES о новом альбоме

14 янв 2021 : 		 DOUG ALDRICH о появлении GLENN HUGHES в THE DEAD DAISIES

10 янв 2021 : 		 Ремикс от Dance With The Dead на THE DEAD DAISIES

11 дек 2020 : 		 GLENN HUGHES — о тематике новых песен THE DEAD DAISIES

3 дек 2020 : 		 Новое видео THE DEAD DAISIES

12 ноя 2020 : 		 Обложка нового альбома THE DEAD DAISIES

11 ноя 2020 : 		 Обучающее видео от THE DEAD DAISIES

6 ноя 2020 : 		 Обучающее видео от THE DEAD DAISIES

22 окт 2020 : 		 Обучающее видео от THE DEAD DAISIES

19 окт 2020 : 		 Обучающее видео от THE DEAD DAISIES

17 окт 2020 : 		 Обучающее видео от THE DEAD DAISIES

7 окт 2020 : 		 Новое видео THE DEAD DAISIES

18 авг 2020 : 		 DOUG ALDRICH — о появлении GLENN HUGHES в THE DEAD DAISIES

13 авг 2020 : 		 Кавер-версия HUMBLE PIE от THE DEAD DAISIES

11 авг 2020 : 		 THE DEAD DAISIES откроют тур зимой

21 июл 2020 : 		 Новый ЕР от THE DEAD DAISIES

15 июл 2020 : 		 THE DEAD DAISIES переносят выпуск альбома

18 июн 2020 : 		 Гитарист THE DEAD DAISIES: «Я за #BlackLivesMatters! Я за полицию! И за пожарных!»

21 май 2020 : 		 DOUG ALDRICH: «Новый альбом THE DEAD DAISIES звучит отлично!»

17 май 2020 : 		 DANCE WITH THE DEAD сделали ремикс на песню THE DEAD DAISIES

23 апр 2020 : 		 THE DEAD DAISIES в акустике
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THE DEAD DAISIES — о причинах ухода барабанщика



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Музыканты THE DEAD DAISIES Glenn Hughes и Doug Aldrich в рамках недавнего интервью рассказали о том, почему Deen Castronovo покинул группу:

«У него были проблемы со спиной. Мы собрались и играли в октябре прошлого года, и он испытывал трудности — ему было тяжело. И он просто сказал: "Слушайте, ребята, мне нужно кое-что сделать, это ненадолго выведет меня из дела". Я знаю, что вы хотите двигаться вперёд и у вас есть планы на будущее. Поэтому он принял такое решение», — Сказал Doug.

Glenn также добавил, что Deen записал с ним вокал для нескольких песен:

«Он спел на нескольких песнях вместе со мной, и я бы хотел, чтобы он пел больше. У нас получился отличный дуэт, вы сами можете это услышать. Очень жаль, что он больше не с нами. Но Tommy тоже парень хоть куда!»

DEEN CASTRONOVO



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