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The Dead Daisies

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5 июл 2021 : 		 DOUG ALDRICH рад играть с TOMMY CLUFETOS'ом

30 июн 2021 : 		 THE DEAD DAISIES — о первых концертах 2021 году

24 июн 2021 : 		 GLENN HUGHES дебютировал с THE DEAD DAISIES на сцене

7 май 2021 : 		 Новое видео THE DEAD DAISIES

22 апр 2021 : 		 Обучающее видео от THE DEAD DAISIES

5 мар 2021 : 		 Новое видео THE DEAD DAISIES

22 фев 2021 : 		 Красное от THE DEAD DAISIES

8 фев 2021 : 		 Успехи в чартах THE DEAD DAISIES

4 фев 2021 : 		 THE DEAD DAISIES — о причинах ухода барабанщика

1 фев 2021 : 		 Новый альбом THE DEAD DAISIES доступен для прослушивания

28 янв 2021 : 		 У THE DEAD DAISIES уже готов следующий альбом

25 янв 2021 : 		 DEEN CASTRONOVO ушел из THE DEAD DAISIES

22 янв 2021 : 		 Барабанщик BLACK SABBATH/OZZY OSBOURNE поедет в тур с THE DEAD DAISIES

17 янв 2021 : 		 THE DEAD DAISIES о новом альбоме

14 янв 2021 : 		 DOUG ALDRICH о появлении GLENN HUGHES в THE DEAD DAISIES

10 янв 2021 : 		 Ремикс от Dance With The Dead на THE DEAD DAISIES

11 дек 2020 : 		 GLENN HUGHES — о тематике новых песен THE DEAD DAISIES

3 дек 2020 : 		 Новое видео THE DEAD DAISIES

12 ноя 2020 : 		 Обложка нового альбома THE DEAD DAISIES

11 ноя 2020 : 		 Обучающее видео от THE DEAD DAISIES

6 ноя 2020 : 		 Обучающее видео от THE DEAD DAISIES

22 окт 2020 : 		 Обучающее видео от THE DEAD DAISIES

19 окт 2020 : 		 Обучающее видео от THE DEAD DAISIES

17 окт 2020 : 		 Обучающее видео от THE DEAD DAISIES

7 окт 2020 : 		 Новое видео THE DEAD DAISIES

18 авг 2020 : 		 DOUG ALDRICH — о появлении GLENN HUGHES в THE DEAD DAISIES
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DOUG ALDRICH рад играть с TOMMY CLUFETOS'ом



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Doug Aldrich в рамках одного из интервью ответил на вопрос об уходе Deen'a Castronovo:

«Мы начали репетировать фактически в октябре. В Лос-Анджелесе немного похолодало, и все приехали; мы с Glenn'ом [Hughes'ом, бас/вокал] уже были здесь. И мы начали репетировать. Но Deen'у было тяжело [с его проблемами со спиной]. Это выбивало его из колеи. Это как и с любым другим человеком — например, если бы у меня были проблемы с пальцами, это бы выбило меня из колеи; я не мог бы делать то, что должен делать. Так что он совершенно точно не чувствовал себя комфортно из-за этого. Кроме того, в прошлом году он вместе с другими ребятами затеял что-то под названием THE RISE ABOVE. Это была группа, в которой он собирался больше петь; он должен был стать основным вокалистом, как мне показалось. У него отличный голос для такого мелодичного рока, как у нашего сайд-проекта REVOLUTION SAINTS. Так что я думаю, он хочет этого — он хочет петь. И это прекрасно.

В этом вся фишка THE DEAD DAISIES — это своего рода вращающаяся дверь, и люди могут приходить и уходить. Deen отлично сыграл на ["Holy Ground"]. Но должен сказать, что я очень рад приходу Tommy Clufetos'а. Он просто невероятный. Я всегда хотел поработать с ним. Я не мог поверить в это. Я знаю, что он был занят с SABBATH, и он довольно долго был в группе у OZZY. И я видел, как он играет, и это что-то: "Да он просто сумасшедший!" Он очень мощный барабанщик

У каждого есть свои сильные стороны: Deen, пожалуй, был суперперкуссионистом, в каком-то смысле как Ian Paice (DEEP PURPLE), а Tommy Clufetos имеет свою собственную фишку, которая заключается в том, что он играет тяжелее, просто потому что он играл с Tony и Ozzy. Бас Glenn'a и так звучит просто свирепо. Ему даже не нужна гитара, а теперь у него две гитары, что вообще-то круто. Это первый раз, когда Glenn оказался в ситуации с двумя гитаристами. Так что посмотрим, как и что у нас получится!»

DOUG ALDRICH Is





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