DOUG ALDRICH рад играть с TOMMY CLUFETOS'ом



Doug Aldrich в рамках одного из интервью ответил на вопрос об уходе Deen'a Castronovo:



«Мы начали репетировать фактически в октябре. В Лос-Анджелесе немного похолодало, и все приехали; мы с Glenn'ом [Hughes'ом, бас/вокал] уже были здесь. И мы начали репетировать. Но Deen'у было тяжело [с его проблемами со спиной]. Это выбивало его из колеи. Это как и с любым другим человеком — например, если бы у меня были проблемы с пальцами, это бы выбило меня из колеи; я не мог бы делать то, что должен делать. Так что он совершенно точно не чувствовал себя комфортно из-за этого. Кроме того, в прошлом году он вместе с другими ребятами затеял что-то под названием THE RISE ABOVE. Это была группа, в которой он собирался больше петь; он должен был стать основным вокалистом, как мне показалось. У него отличный голос для такого мелодичного рока, как у нашего сайд-проекта REVOLUTION SAINTS. Так что я думаю, он хочет этого — он хочет петь. И это прекрасно.



В этом вся фишка THE DEAD DAISIES — это своего рода вращающаяся дверь, и люди могут приходить и уходить. Deen отлично сыграл на ["Holy Ground"]. Но должен сказать, что я очень рад приходу Tommy Clufetos'а. Он просто невероятный. Я всегда хотел поработать с ним. Я не мог поверить в это. Я знаю, что он был занят с SABBATH, и он довольно долго был в группе у OZZY. И я видел, как он играет, и это что-то: "Да он просто сумасшедший!" Он очень мощный барабанщик



У каждого есть свои сильные стороны: Deen, пожалуй, был суперперкуссионистом, в каком-то смысле как Ian Paice (DEEP PURPLE), а Tommy Clufetos имеет свою собственную фишку, которая заключается в том, что он играет тяжелее, просто потому что он играл с Tony и Ozzy. Бас Glenn'a и так звучит просто свирепо. Ему даже не нужна гитара, а теперь у него две гитары, что вообще-то круто. Это первый раз, когда Glenn оказался в ситуации с двумя гитаристами. Так что посмотрим, как и что у нас получится!»













