DOUG ALDRICH о появлении GLENN HUGHES в THE DEAD DAISIES
DOUG ALDRICH в недавнем интервью ответил на вопрос о том, что для него значит появление GLENN'a HUGHES'a в THE DEAD DAISIES:
«Это как новый день, мы очень рады, что Glenn стал капитаном корабля. Это по-прежнему THE DEAD DAISIES, но в новом облачении. Это не так далеко ушло от DEEP PURPLE в каком-то смысле, ведь есть разные этапы карьеры этой группы. Это как четвертая версия, "Mark IV" THE DEAD DAISIES».
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