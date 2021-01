сегодня



DOUG ALDRICH о появлении GLENN HUGHES в THE DEAD DAISIES



DOUG ALDRICH в недавнем интервью ответил на вопрос о том, что для него значит появление GLENN'a HUGHES'a в THE DEAD DAISIES:



«Это как новый день, мы очень рады, что Glenn стал капитаном корабля. Это по-прежнему THE DEAD DAISIES, но в новом облачении. Это не так далеко ушло от DEEP PURPLE в каком-то смысле, ведь есть разные этапы карьеры этой группы. Это как четвертая версия, "Mark IV" THE DEAD DAISIES».



Выход альбома "Holy Ground" намечен на 22 января.



Трек-лист:



01. Holy Ground (Shake The Memory)



02. Like No Other (Bassline)



03. Come Alive



04. Bustle And Flow



05. My Fate



06. Chosen And Justified



07. Saving Grace



08. Unspoken



09. 30 Days In The Hole



10. Righteous Days



11. Far Away







