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The Dead Daisies

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14 янв 2021 : 		 DOUG ALDRICH о появлении GLENN HUGHES в THE DEAD DAISIES

10 янв 2021 : 		 Ремикс от Dance With The Dead на THE DEAD DAISIES

11 дек 2020 : 		 GLENN HUGHES — о тематике новых песен THE DEAD DAISIES

3 дек 2020 : 		 Новое видео THE DEAD DAISIES

12 ноя 2020 : 		 Обложка нового альбома THE DEAD DAISIES

11 ноя 2020 : 		 Обучающее видео от THE DEAD DAISIES

6 ноя 2020 : 		 Обучающее видео от THE DEAD DAISIES

22 окт 2020 : 		 Обучающее видео от THE DEAD DAISIES

19 окт 2020 : 		 Обучающее видео от THE DEAD DAISIES

17 окт 2020 : 		 Обучающее видео от THE DEAD DAISIES

7 окт 2020 : 		 Новое видео THE DEAD DAISIES

18 авг 2020 : 		 DOUG ALDRICH — о появлении GLENN HUGHES в THE DEAD DAISIES

13 авг 2020 : 		 Кавер-версия HUMBLE PIE от THE DEAD DAISIES

11 авг 2020 : 		 THE DEAD DAISIES откроют тур зимой

21 июл 2020 : 		 Новый ЕР от THE DEAD DAISIES

15 июл 2020 : 		 THE DEAD DAISIES переносят выпуск альбома

18 июн 2020 : 		 Гитарист THE DEAD DAISIES: «Я за #BlackLivesMatters! Я за полицию! И за пожарных!»

21 май 2020 : 		 DOUG ALDRICH: «Новый альбом THE DEAD DAISIES звучит отлично!»

17 май 2020 : 		 DANCE WITH THE DEAD сделали ремикс на песню THE DEAD DAISIES

23 апр 2020 : 		 THE DEAD DAISIES в акустике

18 апр 2020 : 		 Новая песня THE DEAD DAISIES

4 мар 2020 : 		 THE DEAD DAISIES на SPINEFARM RECORDS

12 фев 2020 : 		 THE DEAD DAISIES выступят на разогреве у JUDAS PRIEST

11 фев 2020 : 		 DOUG ALDRICH: «GLENN HUGHES просто рвёт!»

22 янв 2020 : 		 GLENN HUGHES о новом материале THE DEAD DAISIES: «Он звучит изумительно»

21 янв 2020 : 		 THE DEAD DAISIES поедут в тур весной
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DOUG ALDRICH о появлении GLENN HUGHES в THE DEAD DAISIES



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DOUG ALDRICH в недавнем интервью ответил на вопрос о том, что для него значит появление GLENN'a HUGHES'a в THE DEAD DAISIES:

«Это как новый день, мы очень рады, что Glenn стал капитаном корабля. Это по-прежнему THE DEAD DAISIES, но в новом облачении. Это не так далеко ушло от DEEP PURPLE в каком-то смысле, ведь есть разные этапы карьеры этой группы. Это как четвертая версия, "Mark IV" THE DEAD DAISIES».

Выход альбома "Holy Ground" намечен на 22 января.

Трек-лист:

01. Holy Ground (Shake The Memory)

02. Like No Other (Bassline)

03. Come Alive

04. Bustle And Flow

05. My Fate

06. Chosen And Justified

07. Saving Grace

08. Unspoken

09. 30 Days In The Hole

10. Righteous Days

11. Far Away

DOUG ALDRICH On Having GLENN HUGHES In THE DEAD DAISIES -



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