сегодня



MARCO MENDOZA — об уходе из THE DEAD DAISIES



Marco Mendoza рассказал о своём уходе из супергруппы THE DEAD DAISIES в новом интервью eonmusic. Басист, который был участником группы с 2013 по 2019 годы, назвал время, проведённое в коллективе, одним из ярчайших моментов в карьере.



На вопрос о своём уходе Mendoza ответил:



«Всем это очень интересно, и я понимаю почему, потому что, должен признать, это был один из самых ярких моментов в моей карьере. Я здорово провёл время. Я помогал подбирать людей, и мы все избирательно подходили к тому, кого мы приглашали. Всё шло как по маслу, мы были на слуху, выпустили несколько отличных альбомов, фанатам это нравилось».



Несмотря на это, бывший участник WHITESNAKE назвал напряжённый график группы причиной не только своего ухода, но и ухода вокалиста John'a Corabi:



«Могу сказать, что было очень много работы. Доходило до крайностей. Именно так нужно работать в наши дни. Когда у тебя есть страсть и жажда достичь чего-то подобного в музыкальном бизнесе, ты должен быть готов на сто двадцать процентов. Некоторые из нас уставали, и мы говорили об этом, и моё отношение было таким: "Да, это отличная возможность, давайте продолжать", но Джон был первым, кто сказал: "Мне нужен перерыв. Мне нужно немного отдохнуть. Я насытился, и как бы мне это ни нравилось, я устал».



Затем Mendoza рассказал, что на самом деле первым уволился Corabi:



«Я думаю, что все мы были за то, чтобы продолжать двигаться вперёд, а он сказал: "Я не могу". Ему следовало бы сказать: "Ребята, есть ли способ взять отпуск на полгода, а потом снова собраться?" Но однажды он дошёл до ручки и сказал: "Я не могу этого сделать", и он просто отстранился, бросил полотенце и сказал: "Я не вернусь в 19-м году", вот и всё».



Marco сказал, что в этот момент он всё ещё был участником группы, и что на его место претендовали несколько известных вокалистов:



«Руководство и все остальные поговорили об этом, и мы занялись поисками следующего вокалиста. Процесс оказался довольно тяжёлым и сложным. Певцы, с которыми мы разговаривали, уже были заняты другими, более важными делами. Я имею в виду, что мы собирали сливки. Мы хотели заполучить несколько отличных чуваков, и, конечно, в глубине души я думал: "Да, это было бы круто и захватывающе"».



Когда в группе был перерыв, Mendoza работал над продвижением своего сольного альбома 2018 года "Viva La Rock". Он рассказал:



«Меня начали приглашать играть в разные места, и, учитывая тот факт, что мы собирались сделать перерыв и не знали, что происходит с новым вокалистом, я спросил у менеджмента, и они ответил: "Да, занимайся собой. Давай держать линию связи открытой, мы всё выясним, найдём нового вокалиста и будем двигаться дальше».



Однако как только имя нынешнего фронтмена Glenn'a Highes'a стало известно, стало ясно, что THE DEAD DAISIES собираются двигаться в другом направлении. Marco поведал:



«Мне позвонил David Lowy [лидер группы] и сказал, что Glenn Hughes попал в поле зрения: "Мы думаем позвонить ему, как ты к этому относишься?" Я сказал: "Конечно! Сделайте это!", потому что из-за того количества энергии, напряжённого труда, а также финансовых обязательств, которое было вложено в этот проект, мне просто нужно было продолжать. Короче говоря, они сказали: "Мы не знаем, как это будет происходить, мы собираемся встретиться с Glenn'ом и посмотреть, что получится", они поладили, и в августе мы сделали официальное объявление.



Это и была причина — никто не ушёл, никого не уволили, это было одно из взаимных соглашений. Я большой поклонник Glenn'a. Я считаю его другом, но я его большой поклонник. Он потрясающий певец и басист, у него есть статус, так что я знал, что это будет переход на новый уровень. Это было моё мнение, и я был счастлив».







+0 -0



просмотров: 310