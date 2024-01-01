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TOMMY CLUFETOS вернулся в THE DEAD DAISIES



Вокалист THE DEAD DAISIES:



«Мы очень обрадованы тем, что в последнее время происходит очень много событий.



"Мы очень много работаем над новым материалом с нашим хорошим другом Marti Frederiksen в студии FAME в Muscle Shoals и в студии Sienna в Нэшвилле. Мы не можем дождаться, когда вы все услышите то, что мы делаем и уже сделали!!!



Мы также вернули нашего давнего приятеля (и выпускника DAISIES) Tommy Clufetos, чтобы хорошенько надраить задницы новой музыкой.



Мы с нетерпением ждем встречи со всеми нашими невероятно поддерживающими нас друзьями, фанатами и семьей ы турне, прямо здесь, в "старых добрых США", стартующего 6 июня... Спасибо, мы любим вас!!!»







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