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*Лидер DISTURBED защищает право евреев убивать палестинцев 37
*DAVID ELLEFSON в OVERKILL. Пока на тур 27
*Видео с выступления DAVID ELLEFSON 22
*Новое видео MARKO HIETALA & Tarja Turunen 19
*Новая песня SIX FEET UNDER 15
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The Dead Daisies

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19 мар 2024 : 		 TOMMY CLUFETOS вернулся в THE DEAD DAISIES

9 мар 2024 : 		 THE DEAD DAISIES готовы к записи

15 янв 2024 : 		 THE DEAD DAISIES о 2023

13 дек 2023 : 		 THE DEAD DAISIES в Европе

6 дек 2023 : 		 THE DEAD DAISIES в Европе

22 ноя 2023 : 		 THE DEAD DAISIES в Европе

15 ноя 2023 : 		 THE DEAD DAISIES в Европе

8 ноя 2023 : 		 THE DEAD DAISIES в Европе

7 ноя 2023 : 		 THE DEAD DAISIES в Японии

1 ноя 2023 : 		 Новое видео THE DEAD DAISIES

13 сен 2023 : 		 THE DEAD DAISIES из тура

30 авг 2023 : 		 THE DEAD DAISIES из тура

26 авг 2023 : 		 JOHN CORABI отыграл первое шоу в THE DEAD DAISIES

12 авг 2023 : 		 Новое видео THE DEAD DAISIES

13 июн 2023 : 		 Новое видео THE DEAD DAISIES

29 май 2023 : 		 Репетиция нового состава THE DEAD DAISIES

23 май 2023 : 		 Репетиция нового состава THE DEAD DAISIES

20 май 2023 : 		 JOHN CORABI вернулся в THE DEAD DAISIES

16 май 2023 : 		 JOHN CORABI возвращается в THE DEAD DAISIES

5 янв 2023 : 		 THE DEAD DAISIES подвели итоги 2022

13 дек 2022 : 		 THE DEAD DAISIES о туре по Великобритании

7 дек 2022 : 		 THE DEAD DAISIES о туре по Великобритании

12 ноя 2022 : 		 Новое видео THE DEAD DAISIES

23 окт 2022 : 		 Успехи в чартах THE DEAD DAISIES

28 сен 2022 : 		 THE DEAD DAISIES — об американском туре

21 сен 2022 : 		 THE DEAD DAISIES об американском туре
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TOMMY CLUFETOS вернулся в THE DEAD DAISIES



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Вокалист THE DEAD DAISIES:

«Мы очень обрадованы тем, что в последнее время происходит очень много событий.

"Мы очень много работаем над новым материалом с нашим хорошим другом Marti Frederiksen в студии FAME в Muscle Shoals и в студии Sienna в Нэшвилле. Мы не можем дождаться, когда вы все услышите то, что мы делаем и уже сделали!!!

Мы также вернули нашего давнего приятеля (и выпускника DAISIES) Tommy Clufetos, чтобы хорошенько надраить задницы новой музыкой.

Мы с нетерпением ждем встречи со всеми нашими невероятно поддерживающими нас друзьями, фанатами и семьей ы турне, прямо здесь, в "старых добрых США", стартующего 6 июня... Спасибо, мы любим вас!!!»




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