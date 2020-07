21 июл 2020



Новый ЕР от THE DEAD DAISIES



THE DEAD DAISIES опубликовали карантинное видео на все песни из нового цифрового ЕР "The Lockdown Sessions", релиз которого состоялся семнадцатого июля на Steamhammer/SPV.



Трек-лист:



01. Unspoken (acoustic version)



02. Fortunate Son (live)



03. Righteous Days (acoustic version)



04. 30 Days In The Hole (acoustic version)



















