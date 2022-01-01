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У вокалиста THE DEAD DAISIES две полоски



THE DEAD DAISIES опубликовали следующее сообщение:



«Мы с сожалением вынуждены сообщить, что у Glenn Hughes'a две полоски из-за ужасного вируса. Он ощущает себя нормально, но, пожалуйста, пожелайте ему скорейшего выздоровления. Но так как шоу должно продолжаться, Dino Jelusick подменит Glenn'a у микрофона!



Мы понимаем, что это не Glenn, но мы надеемся, что вы всё равно придёте и зажжёте с нами и отлично проведёте время. Многие группы просто всё отменяют, однако мы будет продолжать играть для вас... В дождь, жару, град или вирус. Если вы всё же хотите пропустить это мероприятие, мы в процессе переговоров с организаторами, чтобы что-нибудь придумать... Мы будем держать вас в курсе.



С нетерпением будем ждать вас на концертах!»







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