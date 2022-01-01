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The Dead Daisies

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24 сен 2021 : 		 Новый сингл THE DEAD DAISIES
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У вокалиста THE DEAD DAISIES две полоски



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THE DEAD DAISIES опубликовали следующее сообщение:

«Мы с сожалением вынуждены сообщить, что у Glenn Hughes'a две полоски из-за ужасного вируса. Он ощущает себя нормально, но, пожалуйста, пожелайте ему скорейшего выздоровления. Но так как шоу должно продолжаться, Dino Jelusick подменит Glenn'a у микрофона!

Мы понимаем, что это не Glenn, но мы надеемся, что вы всё равно придёте и зажжёте с нами и отлично проведёте время. Многие группы просто всё отменяют, однако мы будет продолжать играть для вас... В дождь, жару, град или вирус. Если вы всё же хотите пропустить это мероприятие, мы в процессе переговоров с организаторами, чтобы что-нибудь придумать... Мы будем держать вас в курсе.

С нетерпением будем ждать вас на концертах!»

THE DEAD DAISIES Frontman GLENN HUGHES Tests Positive For COVID; Upcoming Shows To Feature DINO JELUSICK On Vocals




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