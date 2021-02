сегодня



Новый альбом THE DEAD DAISIES доступен для прослушивания



"Holy Ground", новый альбом группы THE DEAD DAISIES, доступен для прослушивания ниже.



Трек-лист:



01. Holy Ground (Shake The Memory)



02. Like No Other (Bassline)



03. Come Alive



04. Bustle And Flow



05. My Fate



06. Chosen And Justified



07. Saving Grace



08. Unspoken



09. 30 Days In The Hole



10. Righteous Days



11. Far Away







