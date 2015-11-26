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The Dead Daisies

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18 июн 2020 : 		 Гитарист THE DEAD DAISIES: «Я за #BlackLivesMatters! Я за полицию! И за пожарных!»

21 май 2020 : 		 DOUG ALDRICH: «Новый альбом THE DEAD DAISIES звучит отлично!»

17 май 2020 : 		 DANCE WITH THE DEAD сделали ремикс на песню THE DEAD DAISIES

23 апр 2020 : 		 THE DEAD DAISIES в акустике

18 апр 2020 : 		 Новая песня THE DEAD DAISIES

4 мар 2020 : 		 THE DEAD DAISIES на SPINEFARM RECORDS

12 фев 2020 : 		 THE DEAD DAISIES выступят на разогреве у JUDAS PRIEST

11 фев 2020 : 		 DOUG ALDRICH: «GLENN HUGHES просто рвёт!»

22 янв 2020 : 		 GLENN HUGHES о новом материале THE DEAD DAISIES: «Он звучит изумительно»

21 янв 2020 : 		 THE DEAD DAISIES поедут в тур весной

18 янв 2020 : 		 Видео из студии THE DEAD DAISIES

9 янв 2020 : 		 THE DEAD DAISIES завершили работу над новым альбомом вместе с GLENN'ом HUGHES'ом

21 дек 2019 : 		 THE DEAD DAISIES в студии

13 ноя 2019 : 		 THE DEAD DAISIES в студии

31 окт 2019 : 		 Doug Aldrich о появлении в THE DEAD DAISIES GLENN'a HUGHES'a

8 окт 2019 : 		 Как GLENN HUGHES записывал первый сингл THE DEAD DAISIES

29 авг 2019 : 		 GLENN HUGHES в THE DEAD DAISIES

4 апр 2019 : 		 Новая песня THE DEAD DAISIES

14 фев 2019 : 		 Новое видео THE DEAD DAISIES

18 янв 2019 : 		 Музыка THE DEAD DAISIES в хорроре

21 дек 2018 : 		 THE DEAD DAISIES о 2018

25 сен 2018 : 		 Рассказ о североамериканском туре THE DEAD DAISIES

11 сен 2018 : 		 Рассказ о североамериканском туре THE DEAD DAISIES

24 авг 2018 : 		 Рассказ о североамериканском туре THE DEAD DAISIES

23 июн 2018 : 		 Новое видео THE DEAD DAISIES

12 июн 2018 : 		 Документальный фильм от THE DEAD DAISIES
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Гитарист THE DEAD DAISIES: «Я за #BlackLivesMatters! Я за полицию! И за пожарных!»



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Гитарист THE DEAD DAISIES Doug Aldrich в интервью с Rockfile Radio сказал, что поддерживает протестующих:

«Я полностью за и определённо поддерживаю #BlackLivesMatters! И надеюсь, что будут позитивные перемены рано или поздно... Протесты, увы, порой принимают уродливые формы, но иногла нужно протестовать, чтобы донести слово.

Послушайте, я поддерживаю полицию — я ей благодарен — но определённо есть и плохие копы, как и во всём есть что-то плохое, и нужно, чтобы от них избавились. Это стрессовая работа, и есть несколько глубоко спрятанных червивых яблок — надо просто помочь, так что нам просто нужно найти способ это сделать. Но в целом я поддерживаю полицию на сто процентов. Я благодарен им за то, что они нас защищают, ровно как и пожарные, — они настоящие герои!»

THE DEAD DAISIES





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КомментарииСкрыть/показать 4 )

ElectricRetard


18 июн 2020, 13:02		Чем выбирать между пиками и хуями, он решил не выбирать вовсе.

Tomahawk


18 июн 2020, 13:10		Куколдина.

gravitgroove


18 июн 2020, 14:12		Есть плохие копы (прикинь, они тоже бывают так же чернокожими и порой стреляют в европеойдов) , и даже пожарники бывают нехорошие, но так же есть и негодяи из числа blacklivesmatters.

timekiller61


18 июн 2020, 14:55		И чего он сказал-и нашим и вашим типа?


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