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Гитарист THE DEAD DAISIES : «Я за #BlackLivesMatters! Я за полицию! И за пожарных!»



Гитарист THE DEAD DAISIES Doug Aldrich в интервью с Rockfile Radio сказал, что поддерживает протестующих:



«Я полностью за и определённо поддерживаю #BlackLivesMatters! И надеюсь, что будут позитивные перемены рано или поздно... Протесты, увы, порой принимают уродливые формы, но иногла нужно протестовать, чтобы донести слово.



Послушайте, я поддерживаю полицию — я ей благодарен — но определённо есть и плохие копы, как и во всём есть что-то плохое, и нужно, чтобы от них избавились. Это стрессовая работа, и есть несколько глубоко спрятанных червивых яблок — надо просто помочь, так что нам просто нужно найти способ это сделать. Но в целом я поддерживаю полицию на сто процентов. Я благодарен им за то, что они нас защищают, ровно как и пожарные, — они настоящие герои!»













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