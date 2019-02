сегодня



Новое видео THE DEAD DAISIES



"Dead And Gone", новое видео группы THE DEAD DAISIES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Burn It Down", который станет саундтреком к хоррор-антологии "Welcome To Daisyland", дебютирующей в эфире 14 февраля на разных цифровых платформах.





























