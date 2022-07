сегодня



Новый альбом THE DEAD DAISIES выйдет осенью



THE DEAD DAISIES выпустят новую работу, получившую название "Radiance", тридцатого сентября. Альбом был записан с продюсером Ben'ом Grosse в The Mix Room, North Hollywood, California.



Трек-лист:



01. Face Your Fear

02. Hypnotize Yourself

03. Shine On

04. Radiance

05. Born To Fly

06. Kiss The Sun

07. Courageous

08. Cascade

09. Not Human

10. Roll On







просмотров: 196