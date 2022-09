2 сен 2022



Новая песня THE DEAD DAISIES



"Face Your Fear", новая песня группы THE DEAD DAISIES, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Radiance", выход которого запланирован на 30 сентября:



01. Face Your Fear

02. Hypnotize Yourself

03. Shine On

04. Radiance

05. Born To Fly

06. Kiss The Sun

07. Courageous

08. Cascade

09. Not Human

10. Roll On







+1 -1



просмотров: 132