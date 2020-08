13 авг 2020



Кавер-версия HUMBLE PIE от THE DEAD DAISIES



THE DEAD DAISIES опубликовали видео на кавер-версию песни HUMBLE PIE "30 Days In The Hole". Этот трек вошёл в цифровой ЕР "The Lockdown Sessions", выпущенный 17 июля на Steamhammer/SPV.



Трек-лист:



01. Unspoken (acoustic version)



02. Fortunate Son (live)



03. Righteous Days (acoustic version)



04. 30 Days In The Hole (acoustic version)



















+0 -0



просмотров: 291