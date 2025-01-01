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Biohazard

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ONYX присоединились на сцене к BIOHAZARD



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ONYX присоединились на сцене к BIOHAZARD в рамках выступления 23 февраля в Academy, Dublin, Ireland и исполнили композицию "Slam".






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