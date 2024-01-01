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Новая музыка от BIOHAZARD в начале года?



В беседе с Loud TV, вокалист BIOHAZARD Evan Seinfeld подтвердил, что группа работает "над новым альбомом":



«Я очень взволнован. Сейчас я пишу много текстов, работаю над музыкой. Все ребята пишут. Это увлекательно».



На вопрос о том, когда поклонники BIOHAZARD смогут услышать новую музыку, он сказал:



«Думаю, в начале следующего года. Я не могу вам точно сказать. Мы работаем над альбомом в этом году. Посмотрим, что получится в итоге»







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