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*Вокалист DISTURBED: «ROGER WATERS — трус, лицемер и антисеми... 53
*Гитарист BLACK SABBATH о риффе, который был для него особенн... 53
*MAX CAVALERA о реюнионе SEPULTURA 29
*SLASH: «Нет ничего лучше блюза» 28
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Biohazard

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24 янв 2023 : 		 Барабанщик BIOHAZARD: «Мы думаем и о новой музыке»

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Новая музыка от BIOHAZARD в начале года?



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В беседе с Loud TV, вокалист BIOHAZARD Evan Seinfeld подтвердил, что группа работает "над новым альбомом":

«Я очень взволнован. Сейчас я пишу много текстов, работаю над музыкой. Все ребята пишут. Это увлекательно».

На вопрос о том, когда поклонники BIOHAZARD смогут услышать новую музыку, он сказал:

«Думаю, в начале следующего года. Я не могу вам точно сказать. Мы работаем над альбомом в этом году. Посмотрим, что получится в итоге»




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