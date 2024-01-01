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BIOHAZARD: «Сейчас мы ладим как никогда!»



Участники BIOHAZARD Evan Seinfeld и Billy Graziadei обсудили возрождение группы:



Billy: «Мы наконец-то собрали прежний состав BIOHAZARD. При всем уважении к Энтони Meo [умер в в июле прошлого года] и спасибо Скотту Кенигу [умер в октябре 2021 года] за то, что помог стать катализатором того, что все мы снова собрались вместе; покойтесь с миром. И, честно говоря, мы сейчас ладим друг с другом лучше, чем когда-либо... Так что это здорово. Здорово вернуться к ребятам. Мы с нетерпением ждем каждого дня, чтобы играть. У каждого из нас есть свои дела, которыми мы занимаемся помимо группы, но, находясь вместе на сцене, общаясь в течение дня, мы с нетерпением ждем встречи друг с другом. Мы все переписываемся, например, "Не могу дождаться, когда увижу вас, ребята". О, это потрясающе. Здорово быть здесь!»



Evan: «Это просто невероятно. Жизнь продолжается. Ты никогда не знаешь, где окажешься. У тебя есть свое видение: "Когда я буду в этом возрасте, я ожидаю, что моя жизнь будет такой-то". А мы были в разлуке 12 лет. И Вселенная заговорила во весь голос. Все знаки налицо, стоит только открыть глаза. И время было выбрано крайне удачно. И, блин, все возродилось, потому что все здесь потому, что нам нравится это делать. Никому из нас не нужно выполнять какую-то работу. Мы делаем это не потому, что нужно отработать, а потому, что все это идет изнутри.



Когда ты делаешь это не от души... Ты видишь людей, которые играют музыку, а они, б$$ь, ее просто исполняют. Видно, что им это не по душе. И никто из нас не хотел быть неаутентичным. Иногда нужно побыть вдали от чего-то, чтобы научиться ценить это. И если говорить за себя, то я никогда в жизни не ценил игру с этими парнями и выход на сцену больше, потому что я знаю, каково это — иметь и не иметь!»







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