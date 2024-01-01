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BIOHAZARD готовы к студии



Гитарист BIOHAZARD Bobby Hambel подтвердил в интервью The Brooklyn Blast Furnace, что они отправятся в студию в ближайшие недели:



«Поиграв вместе — сколько там? — б$$$ь, полтора года, я думаю, мы готовы выложиться, начать извергать из себя еще какую-то ху$$ю. Всё идёт своим чередом. Выходит серьезное дерьмо.



Многие люди говорят — высказывают свое мнение о том, что, по их мнению, мы должны делать. И они всегда задают вопросы типа: «Это будет похоже на этот альбом или на тот?», и я не могу ответить ни на один из них. Я просто могу ответить, что все идет из того же места, из которого шло всегда, и я уверен, что попадает все в точку. Все хотят этого. Так что я уверен, что время пришло. Нам есть что сказать!»







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