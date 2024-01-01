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*JOE LYNN TURNER записался с группой КНЯZZ 54
*Гитарист HAMMERFALL: «Зачем мне аватары KISS, если я их мног... 53
*Басист MAYHEM считает фильм "Повелители хаоса" хорошим 37
*Вокалист LIFE OF AGONY, ставший вокалисткой, вновь решил ста... 35
*Новая песня GRAVE DIGGER 31
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Biohazard

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22 ноя 2024 : 		 BIOHAZARD готовы к студии

31 окт 2024 : 		 Барабанщик BIOHAZARD о правильном моменте для выпуска альбома

16 окт 2024 : 		 BIOHAZARD на Frontiers

14 окт 2024 : 		 SEN DOG присоединился на сцене к BIOHAZARD

17 июн 2024 : 		 Новая музыка от BIOHAZARD в начале года?

23 май 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления BIOHAZARD

22 май 2024 : 		 BIOHAZARD: «Сейчас мы ладим как никогда!»

2 май 2024 : 		 BIOHAZARD планируют выпустить сингл в этом году

19 фев 2024 : 		 BIOHAZARD готовят новый материал

20 сен 2023 : 		 Видео полного выступления BIOHAZARD

16 авг 2023 : 		 BIOHAZARD вдохновляются концертами

16 июл 2023 : 		 Умер оригинальный барабанщик BIOHAZARD

4 июл 2023 : 		 BILLY GRAZIADEI — о новом материале BIOHAZARD

23 июн 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления BIOHAZARD

19 июн 2023 : 		 Видео с выступления BIOHAZARD

11 июн 2023 : 		 BIOHAZARD собираются записать альбом

2 июн 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления BIOHAZARD

28 май 2023 : 		 Видео с выступления BIOHAZARD

27 фев 2023 : 		 Вокалист BIOHAZARD — о том, как могла спастись музыкальная индустрия

24 янв 2023 : 		 Барабанщик BIOHAZARD: «Мы думаем и о новой музыке»

16 ноя 2022 : 		 BIOHAZARD планируют запись нового материала

2 ноя 2022 : 		 У BIOHAZARD не будет графика на 2023 год

12 окт 2022 : 		 Классический состав BIOHAZARD выступит на фестивалях

27 мар 2022 : 		 Думы о BIOHAZARD

22 сен 2020 : 		 Участник BIOHAZARD выпускает носки

5 авг 2020 : 		 Бывший вокалист BIOHAZARD: «Я был несчастлив в группе»
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BIOHAZARD готовы к студии



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Гитарист BIOHAZARD Bobby Hambel подтвердил в интервью The Brooklyn Blast Furnace, что они отправятся в студию в ближайшие недели:

«Поиграв вместе — сколько там? — б$$$ь, полтора года, я думаю, мы готовы выложиться, начать извергать из себя еще какую-то ху$$ю. Всё идёт своим чередом. Выходит серьезное дерьмо.

Многие люди говорят — высказывают свое мнение о том, что, по их мнению, мы должны делать. И они всегда задают вопросы типа: «Это будет похоже на этот альбом или на тот?», и я не могу ответить ни на один из них. Я просто могу ответить, что все идет из того же места, из которого шло всегда, и я уверен, что попадает все в точку. Все хотят этого. Так что я уверен, что время пришло. Нам есть что сказать!»




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