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BIOHAZARD на Frontiers



Frontiers Label Group сообщили о создании подлейбла BLKIIBLK, первой группой которой стали BIOHAZARD, готовящиеся в следующем году выпустить новую пластинку.



Serafino Perugino: «Мы очень рады запустить BLKIIBLK с BIOHAZARD в качестве нашего флагманского артиста. Влияние и новаторский дух BIOHAZARD идеально совпадают с нашим видением BLKIIBLK. Мы с нетерпением ждем возможности поддержать их, пока они продолжают прокладывать новые пути».



BIOHAZARD: «Когда мы воссоединились в прошлом году, реакция на наше первое мировое турне за более чем десять лет зарядила нас энергией и вдохновила на создание новой музыки BIOHAZARD, которая бы отдавала дань уважения старой школе и одновременно создавала бы что-то новое и захватывающее для нас и наших поклонников. Если когда-либо и было время для нового BIOHAZARD, то это сейчас, и мы рады объявить о нашем сотрудничестве с BLKIIBLK. Нам не терпится выпустить эту чудовищную пластинку в 2025 году!».



Paul Gargano, менеджер группы: «Химия в BIOHAZARD заряжает энергией и не поддается сомнению, и сейчас коллектив сильнее, чем когда-либо. Сотрудничая с BLKIIBLK, мы нашли лейбл, столь же мотивированный, как и группа, чтобы продвинуть BIOHAZARD к их самым большим высотам».



Andy Gould, менеджер группы: «После работы с PANTERA и ROB ZOMBIE забота о BIOHAZARD не стала проблемой. Видя волнение от того, что команда снова вместе, энтузиазм BLKIIBLK был не меньшим. Я уверен, что брак между лейблом и группой может сделать BIOHAZARD еще более успешными, чем они когда-либо были».



Tom Lipsky, глава североамериканской Frontiers Label Group: «Создание новой музыки BIOHAZARD — это событие в металле. Выступления в рамках турне были просто эпическими, и теперь они готовы устроить ад в студии. Я рад снова работать с ними и приводить их на BLKIIBLK Records. Не могу дождаться, когда они представят свою новую музыку в следующем году!»







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