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*Новое видео DREAM THEATER 28
*Лидер KREATOR не считает, что гранж убил металл 21
*Новое видео EDGE OF SANITY 19
*KERRY KING хотел бы Скалу, но готов и на Дизеля 16
*ALICE COOPER: «Хард-рок вечен!» 14
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Biohazard

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16 окт 2024 : 		 BIOHAZARD на Frontiers

14 окт 2024 : 		 SEN DOG присоединился на сцене к BIOHAZARD

17 июн 2024 : 		 Новая музыка от BIOHAZARD в начале года?

23 май 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления BIOHAZARD

22 май 2024 : 		 BIOHAZARD: «Сейчас мы ладим как никогда!»

2 май 2024 : 		 BIOHAZARD планируют выпустить сингл в этом году

19 фев 2024 : 		 BIOHAZARD готовят новый материал

20 сен 2023 : 		 Видео полного выступления BIOHAZARD

16 авг 2023 : 		 BIOHAZARD вдохновляются концертами

16 июл 2023 : 		 Умер оригинальный барабанщик BIOHAZARD

4 июл 2023 : 		 BILLY GRAZIADEI — о новом материале BIOHAZARD

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19 июн 2023 : 		 Видео с выступления BIOHAZARD

11 июн 2023 : 		 BIOHAZARD собираются записать альбом

2 июн 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления BIOHAZARD

28 май 2023 : 		 Видео с выступления BIOHAZARD

27 фев 2023 : 		 Вокалист BIOHAZARD — о том, как могла спастись музыкальная индустрия

24 янв 2023 : 		 Барабанщик BIOHAZARD: «Мы думаем и о новой музыке»

16 ноя 2022 : 		 BIOHAZARD планируют запись нового материала

2 ноя 2022 : 		 У BIOHAZARD не будет графика на 2023 год

12 окт 2022 : 		 Классический состав BIOHAZARD выступит на фестивалях

27 мар 2022 : 		 Думы о BIOHAZARD

22 сен 2020 : 		 Участник BIOHAZARD выпускает носки

5 авг 2020 : 		 Бывший вокалист BIOHAZARD: «Я был несчастлив в группе»

27 авг 2019 : 		 Бывший вокалист BIOHAZARD основал хип-хоп-проект

30 янв 2019 : 		 С BIOHAZARD еще не все
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BIOHAZARD на Frontiers



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Frontiers Label Group сообщили о создании подлейбла BLKIIBLK, первой группой которой стали BIOHAZARD, готовящиеся в следующем году выпустить новую пластинку.

Serafino Perugino: «Мы очень рады запустить BLKIIBLK с BIOHAZARD в качестве нашего флагманского артиста. Влияние и новаторский дух BIOHAZARD идеально совпадают с нашим видением BLKIIBLK. Мы с нетерпением ждем возможности поддержать их, пока они продолжают прокладывать новые пути».

BIOHAZARD: «Когда мы воссоединились в прошлом году, реакция на наше первое мировое турне за более чем десять лет зарядила нас энергией и вдохновила на создание новой музыки BIOHAZARD, которая бы отдавала дань уважения старой школе и одновременно создавала бы что-то новое и захватывающее для нас и наших поклонников. Если когда-либо и было время для нового BIOHAZARD, то это сейчас, и мы рады объявить о нашем сотрудничестве с BLKIIBLK. Нам не терпится выпустить эту чудовищную пластинку в 2025 году!».

Paul Gargano, менеджер группы: «Химия в BIOHAZARD заряжает энергией и не поддается сомнению, и сейчас коллектив сильнее, чем когда-либо. Сотрудничая с BLKIIBLK, мы нашли лейбл, столь же мотивированный, как и группа, чтобы продвинуть BIOHAZARD к их самым большим высотам».

Andy Gould, менеджер группы: «После работы с PANTERA и ROB ZOMBIE забота о BIOHAZARD не стала проблемой. Видя волнение от того, что команда снова вместе, энтузиазм BLKIIBLK был не меньшим. Я уверен, что брак между лейблом и группой может сделать BIOHAZARD еще более успешными, чем они когда-либо были».

Tom Lipsky, глава североамериканской Frontiers Label Group: «Создание новой музыки BIOHAZARD — это событие в металле. Выступления в рамках турне были просто эпическими, и теперь они готовы устроить ад в студии. Я рад снова работать с ними и приводить их на BLKIIBLK Records. Не могу дождаться, когда они представят свою новую музыку в следующем году!»




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