Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Гитарист TESTAMENT: «Религия — зло!» 140
*UDO DIRKSCHNEIDER перезаписал ACCEPT с гостями 49
*Гитарист IRON MAIDEN: «Wasted Years попала на альбом случайн... 20
*Лидер W.A.S.P.: «Молодежь перестала ценить музыку» 17
*Бывший басист MEGADETH о создании "Peace Sells" 16
*Лидер MANOWAR о перезаписи "Sign Of The Hammer" 15
*ALICE IN CHAINS мошенники? 13
*Новое видео KING DIAMOND 13
*Новое видео ПАТРИАРХЪ 12
*Профессиональное видео с выступления RAGE 12
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист TESTAMENT: «Религия — зло!» 140
*UDO DIRKSCHNEIDER перезаписал ACCEPT с гостями 49
*Гитарист IRON MAIDEN: «Wasted Years попала на альбом случайн... 20
*Лидер W.A.S.P.: «Молодежь перестала ценить музыку» 17
*Бывший басист MEGADETH о создании "Peace Sells" 16
[= ||| все новости группы



*

Biohazard

*



22 дек 2024 : 		 Гитарист BIOHAZARD травит байки про Lars'a

16 дек 2024 : 		 BIOHAZARD в студии

22 ноя 2024 : 		 BIOHAZARD готовы к студии

31 окт 2024 : 		 Барабанщик BIOHAZARD о правильном моменте для выпуска альбома

16 окт 2024 : 		 BIOHAZARD на Frontiers

14 окт 2024 : 		 SEN DOG присоединился на сцене к BIOHAZARD

17 июн 2024 : 		 Новая музыка от BIOHAZARD в начале года?

23 май 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления BIOHAZARD

22 май 2024 : 		 BIOHAZARD: «Сейчас мы ладим как никогда!»

2 май 2024 : 		 BIOHAZARD планируют выпустить сингл в этом году

19 фев 2024 : 		 BIOHAZARD готовят новый материал

20 сен 2023 : 		 Видео полного выступления BIOHAZARD

16 авг 2023 : 		 BIOHAZARD вдохновляются концертами

16 июл 2023 : 		 Умер оригинальный барабанщик BIOHAZARD

4 июл 2023 : 		 BILLY GRAZIADEI — о новом материале BIOHAZARD

23 июн 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления BIOHAZARD

19 июн 2023 : 		 Видео с выступления BIOHAZARD

11 июн 2023 : 		 BIOHAZARD собираются записать альбом

2 июн 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления BIOHAZARD

28 май 2023 : 		 Видео с выступления BIOHAZARD

27 фев 2023 : 		 Вокалист BIOHAZARD — о том, как могла спастись музыкальная индустрия

24 янв 2023 : 		 Барабанщик BIOHAZARD: «Мы думаем и о новой музыке»

16 ноя 2022 : 		 BIOHAZARD планируют запись нового материала

2 ноя 2022 : 		 У BIOHAZARD не будет графика на 2023 год

12 окт 2022 : 		 Классический состав BIOHAZARD выступит на фестивалях

27 мар 2022 : 		 Думы о BIOHAZARD
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Гитарист BIOHAZARD травит байки про Lars'a



zoom
Billy Graziadei в интервью "Wired In The Empire" попросили рассказать какую-то забавную историю о о члене METALLICA:

«Практически все музыканты знают, что когда ты встречаешь группу и думаешь: "Было бы здорово поехать с этими ребятами в турне. Я бы хотел выступить у них на разогреве", то нужно относиться к этому очень деликатно, хотя тебе и всё равно. Но если ты встречаешь кого-то из группы, и это идеальная для тебя группа, с которой ты хочешь гастролировать, ты делаешь всё возможное, чтобы поздороваться, быть крутым, сердечным, платишь за их пиво — делаешь всё, чтобы им угодить. Понимаете, о чём я? Я не говорю, что нужно целовать их в зад, но есть правильный и неправильный способы поведения.

У моих друзей была одна площадка на Манхэттене. И это было довольно оживлённое место. Я стоял на улице и разговаривал с охранниками и владельцами, мы все были молодыми ребятами, а они — моими приятелями. И тут подходит Lars. У него свита, наверное, человек десять. И один из владельцев говорит: "Ты знаешь Lars'a. Можешь нас познакомить?" Я такой: "Да, без проблем". И вот он проходит мимо, а я ему: "Йоу, как дела, братан?" А он смотрит на меня, кивает головой, говорит: "Да, привет", и проходит мимо. Так что как жители Нью-Йорка мои приятели были в шоке. Они сказали: "Ты с ним не знаком". А я им: "Знаком. И он, чёрт возьми, меня знает". Так что я зашёл в клуб, поднялся по лестнице в VIP-зал и протиснулся к нему и его людям. Я сел прямо рядом с ним и сказал: "Йоу. Какого чёрта? Ты же знаешь, кто я. Ты выставил меня идиотом перед моими приятелями. Ты меня знаешь. Я Billy из BIOHAZARD". Он в ответ: "Я не узнал твою причёску“. Я ему: "Чувак, я всегда блондин. Это моя фишка". Как Даймбэг с его рыжей бородой. Короче говоря, он подозвал одну из своих подруг. Она подошла, села рядом со мной и спросила: "В какой группе ты играешь?" Я ответил: "BIOHAZARD". Она такая: "Ребята, вы чертовски тяжёлые. Круто. Бла-бла-бла". На этом всё и закончилось. На следующее утро мне позвонил мой менеджер Скотт Кениг, да упокоится он с миром. Он сказал мне: "Я слышал, ты встречался с о том, как поставил Lars'ом прошлым вечером". А я подумал: "Вот и он. Сейчас он мне устроит". И я начал рассказывать эту историю. И я был любезен с Lars'ом. Я просто встал перед ним и сказал: "Ты меня знаешь. Не веди себя так, будто ты меня не знаешь, особенно перед моими друзьями в Нью-Йорке, которые, того и гляди, начнут подтрунивать надо мной". Ну и, конечно, я рассказал всю эту историю. Он прервал меня и сказал: "Я не знаю, что произошло, что ты сказал или что ты сделал, но они хотят взять тебя в тур". Я подумал: "Йоу, что?" Я спросил: "Они хотят взять нас в тур? Чёртова METALLICA?"

Так что советую вам всегда относиться к людям с уважением, кем бы вы ни были. Мне всё равно, кто ты — мусорщик или президент, если ты любезен со мной, я буду уважителен с тобой. Но надо всегда уметь постоять за себя. И я думаю, Lars оценил тот факт, что я не побоялся сказать ему: "Йо..." Я должен был поставить его на место — в уважительной форме».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 25

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом