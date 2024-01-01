сегодня



Гитарист BIOHAZARD травит байки про Lars'a



Billy Graziadei в интервью "Wired In The Empire" попросили рассказать какую-то забавную историю о о члене METALLICA:



«Практически все музыканты знают, что когда ты встречаешь группу и думаешь: "Было бы здорово поехать с этими ребятами в турне. Я бы хотел выступить у них на разогреве", то нужно относиться к этому очень деликатно, хотя тебе и всё равно. Но если ты встречаешь кого-то из группы, и это идеальная для тебя группа, с которой ты хочешь гастролировать, ты делаешь всё возможное, чтобы поздороваться, быть крутым, сердечным, платишь за их пиво — делаешь всё, чтобы им угодить. Понимаете, о чём я? Я не говорю, что нужно целовать их в зад, но есть правильный и неправильный способы поведения.



У моих друзей была одна площадка на Манхэттене. И это было довольно оживлённое место. Я стоял на улице и разговаривал с охранниками и владельцами, мы все были молодыми ребятами, а они — моими приятелями. И тут подходит Lars. У него свита, наверное, человек десять. И один из владельцев говорит: "Ты знаешь Lars'a. Можешь нас познакомить?" Я такой: "Да, без проблем". И вот он проходит мимо, а я ему: "Йоу, как дела, братан?" А он смотрит на меня, кивает головой, говорит: "Да, привет", и проходит мимо. Так что как жители Нью-Йорка мои приятели были в шоке. Они сказали: "Ты с ним не знаком". А я им: "Знаком. И он, чёрт возьми, меня знает". Так что я зашёл в клуб, поднялся по лестнице в VIP-зал и протиснулся к нему и его людям. Я сел прямо рядом с ним и сказал: "Йоу. Какого чёрта? Ты же знаешь, кто я. Ты выставил меня идиотом перед моими приятелями. Ты меня знаешь. Я Billy из BIOHAZARD". Он в ответ: "Я не узнал твою причёску“. Я ему: "Чувак, я всегда блондин. Это моя фишка". Как Даймбэг с его рыжей бородой. Короче говоря, он подозвал одну из своих подруг. Она подошла, села рядом со мной и спросила: "В какой группе ты играешь?" Я ответил: "BIOHAZARD". Она такая: "Ребята, вы чертовски тяжёлые. Круто. Бла-бла-бла". На этом всё и закончилось. На следующее утро мне позвонил мой менеджер Скотт Кениг, да упокоится он с миром. Он сказал мне: "Я слышал, ты встречался с о том, как поставил Lars'ом прошлым вечером". А я подумал: "Вот и он. Сейчас он мне устроит". И я начал рассказывать эту историю. И я был любезен с Lars'ом. Я просто встал перед ним и сказал: "Ты меня знаешь. Не веди себя так, будто ты меня не знаешь, особенно перед моими друзьями в Нью-Йорке, которые, того и гляди, начнут подтрунивать надо мной". Ну и, конечно, я рассказал всю эту историю. Он прервал меня и сказал: "Я не знаю, что произошло, что ты сказал или что ты сделал, но они хотят взять тебя в тур". Я подумал: "Йоу, что?" Я спросил: "Они хотят взять нас в тур? Чёртова METALLICA?"



Так что советую вам всегда относиться к людям с уважением, кем бы вы ни были. Мне всё равно, кто ты — мусорщик или президент, если ты любезен со мной, я буду уважителен с тобой. Но надо всегда уметь постоять за себя. И я думаю, Lars оценил тот факт, что я не побоялся сказать ему: "Йо..." Я должен был поставить его на место — в уважительной форме».







+0 -0



просмотров: 25

