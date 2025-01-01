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BIOHAZARD почти закончили



В рамках интервью с гитаристом BIOHAZARD Billy Graziadei'ом у него спросили, как дела с новым альбомом:



«Завтра я улетаю, чтобы закончить его.... Почти закончено. Он выйдет позднее в этом году. Надеюсь, он появится до лета, но никогда не знаешь наверняка».







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