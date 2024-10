14 окт 2024



SEN DOG присоединился на сцене к BIOHAZARD



Senen "Sen Dog" Reyes (CYPRESS HILL) присоединился на сцене к BIOHAZARD в рамках выступления на фестивале Aftershock 10 октября и исполнил композицию "How It Is".







