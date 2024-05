сегодня



Профессиональное видео с выступления BIOHAZARD



Профессиональное видео с выступления BIOHAZARD, которое состоялось в рамках Wacken Open Air 2023, доступно для просмотра ниже:



00:00 Tales From The Hard Side

05:57 Wrong Side Of The Tracks

10:32 Punishment







