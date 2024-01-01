Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео NIGHTWISH 30
*SLIPKNOT выступили без CLOWN'a 26
*Гитарист EXTREME: «Искусственный интеллект никогда не сможет... 21
*Вокалист DEF LEPPARD: «Мне не нравится термин "тяжёлый метал... 21
*METALLICA 14 раз первая 19
*KERRY KING о вручении награды TONY IOMMI: «Я струхнул» 18
*KERRY KING: «Схуднул малёха!» 17
*MEGADETH за пять концертов заработали четыре миллиона 16
*Лидер SIX FEET UNDER больше не дует 16
*Никакого альбома KREATOR до 2026 года! 15
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео NIGHTWISH 30
*SLIPKNOT выступили без CLOWN'a 26
*Гитарист EXTREME: «Искусственный интеллект никогда не сможет... 21
*Вокалист DEF LEPPARD: «Мне не нравится термин "тяжёлый метал... 21
*METALLICA 14 раз первая 19
[= ||| все новости группы



*

Biohazard

*



23 май 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления BIOHAZARD

22 май 2024 : 		 BIOHAZARD: «Сейчас мы ладим как никогда!»

2 май 2024 : 		 BIOHAZARD планируют выпустить сингл в этом году

19 фев 2024 : 		 BIOHAZARD готовят новый материал

20 сен 2023 : 		 Видео полного выступления BIOHAZARD

16 авг 2023 : 		 BIOHAZARD вдохновляются концертами

16 июл 2023 : 		 Умер оригинальный барабанщик BIOHAZARD

4 июл 2023 : 		 BILLY GRAZIADEI — о новом материале BIOHAZARD

23 июн 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления BIOHAZARD

19 июн 2023 : 		 Видео с выступления BIOHAZARD

11 июн 2023 : 		 BIOHAZARD собираются записать альбом

2 июн 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления BIOHAZARD

28 май 2023 : 		 Видео с выступления BIOHAZARD

27 фев 2023 : 		 Вокалист BIOHAZARD — о том, как могла спастись музыкальная индустрия

24 янв 2023 : 		 Барабанщик BIOHAZARD: «Мы думаем и о новой музыке»

16 ноя 2022 : 		 BIOHAZARD планируют запись нового материала

2 ноя 2022 : 		 У BIOHAZARD не будет графика на 2023 год

12 окт 2022 : 		 Классический состав BIOHAZARD выступит на фестивалях

27 мар 2022 : 		 Думы о BIOHAZARD

22 сен 2020 : 		 Участник BIOHAZARD выпускает носки

5 авг 2020 : 		 Бывший вокалист BIOHAZARD: «Я был несчастлив в группе»

27 авг 2019 : 		 Бывший вокалист BIOHAZARD основал хип-хоп-проект

30 янв 2019 : 		 С BIOHAZARD еще не все

12 сен 2015 : 		 Профессиональное видео c выступления BIOHAZARD

2 сен 2015 : 		 BIOHAZARD хотят создать песни, которые можно исполнять вживую

3 авг 2015 : 		 Барабанщик BIOHAZARD: «Не понимаю, как люди могут просто красть музыку»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Профессиональное видео с выступления BIOHAZARD



zoom
Профессиональное видео с выступления BIOHAZARD, которое состоялось в рамках Wacken Open Air 2023, доступно для просмотра ниже:

00:00 Tales From The Hard Side
05:57 Wrong Side Of The Tracks
10:32 Punishment




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 28

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом