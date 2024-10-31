сегодня



Барабанщик BIOHAZARD о правильном моменте для выпуска альбома



Danny Schuler в недавнем интервью ответил на вопрос, подходящее ли сейчас время для выпуска нового альбома BIOHAZARD:



«Ну, я даже не знаю, насколько сейчас подходящее время. Я не думаю о том, чтобы сказать: «О, ну, давайте выпустим альбом сейчас, потому что сейчас самое лучшее время». Я не знаю таких случаев. Я не знаю, когда наступает подходящее время для записи альбома. Я просто знаю, когда я испытываю вдохновение и когда я придумываю что-то, что кажется мне по-настоящему сильным и значимым, и в последнее время для такого творческого процесса было очень удачное стечение обстоятельств. Поэтому мне кажется, что когда идеи фонтанируют и все кажется естественным и сильным, тогда самое время записывать альбом. С точки зрения бизнеса, я не знаю, когда наступает подходящее время для записи альбома. Я не бизнесмен, если говорить о музыкальном бизнесе»







+0 -0



( 1 ) просмотров: 51

