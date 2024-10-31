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*Вокалист SABATON: «Плохо, что за музыку люди не платят, но..... 73
*Лидер ICED EARTH: «Я вошел не в ту дверь» 41
*Гитарист CANNIBAL CORPSE: «90% того, что у нас было, уничтож... 33
*Вокалистка EVANESCENCE сунет за Камалу 19
*Гитарист EXODUS: «DESTRUCTION и KREATOR заслуживают большего... 16
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Biohazard

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31 окт 2024 : 		 Барабанщик BIOHAZARD о правильном моменте для выпуска альбома

16 окт 2024 : 		 BIOHAZARD на Frontiers

14 окт 2024 : 		 SEN DOG присоединился на сцене к BIOHAZARD

17 июн 2024 : 		 Новая музыка от BIOHAZARD в начале года?

23 май 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления BIOHAZARD

22 май 2024 : 		 BIOHAZARD: «Сейчас мы ладим как никогда!»

2 май 2024 : 		 BIOHAZARD планируют выпустить сингл в этом году

19 фев 2024 : 		 BIOHAZARD готовят новый материал

20 сен 2023 : 		 Видео полного выступления BIOHAZARD

16 авг 2023 : 		 BIOHAZARD вдохновляются концертами

16 июл 2023 : 		 Умер оригинальный барабанщик BIOHAZARD

4 июл 2023 : 		 BILLY GRAZIADEI — о новом материале BIOHAZARD

23 июн 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления BIOHAZARD

19 июн 2023 : 		 Видео с выступления BIOHAZARD

11 июн 2023 : 		 BIOHAZARD собираются записать альбом

2 июн 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления BIOHAZARD

28 май 2023 : 		 Видео с выступления BIOHAZARD

27 фев 2023 : 		 Вокалист BIOHAZARD — о том, как могла спастись музыкальная индустрия

24 янв 2023 : 		 Барабанщик BIOHAZARD: «Мы думаем и о новой музыке»

16 ноя 2022 : 		 BIOHAZARD планируют запись нового материала

2 ноя 2022 : 		 У BIOHAZARD не будет графика на 2023 год

12 окт 2022 : 		 Классический состав BIOHAZARD выступит на фестивалях

27 мар 2022 : 		 Думы о BIOHAZARD

22 сен 2020 : 		 Участник BIOHAZARD выпускает носки

5 авг 2020 : 		 Бывший вокалист BIOHAZARD: «Я был несчастлив в группе»

27 авг 2019 : 		 Бывший вокалист BIOHAZARD основал хип-хоп-проект
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Барабанщик BIOHAZARD о правильном моменте для выпуска альбома



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Danny Schuler в недавнем интервью ответил на вопрос, подходящее ли сейчас время для выпуска нового альбома BIOHAZARD:

«Ну, я даже не знаю, насколько сейчас подходящее время. Я не думаю о том, чтобы сказать: «О, ну, давайте выпустим альбом сейчас, потому что сейчас самое лучшее время». Я не знаю таких случаев. Я не знаю, когда наступает подходящее время для записи альбома. Я просто знаю, когда я испытываю вдохновение и когда я придумываю что-то, что кажется мне по-настоящему сильным и значимым, и в последнее время для такого творческого процесса было очень удачное стечение обстоятельств. Поэтому мне кажется, что когда идеи фонтанируют и все кажется естественным и сильным, тогда самое время записывать альбом. С точки зрения бизнеса, я не знаю, когда наступает подходящее время для записи альбома. Я не бизнесмен, если говорить о музыкальном бизнесе»




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31 окт 2024
Corpsegrinder04
Тумба-Юмба на фотке.

просмотров: 51

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