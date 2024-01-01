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*Альбом METALLICA уже 750 недель в чартах 29
*Бывший из RED HOT CHILI PEPPERS приземлил пешехода 27
*Вокалист METALLICA снялся в новом фильме 23
*GEEZER BUTLER признался в том, что на него сильно повлияли T... 18
*DAVID ELLEFSON: «Выйду ли я на одну сцену с Dave'ом вновь?» 18
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Todd La Torre

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TODD LA TORRE работает над новым материалом



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TODD LA TORRE в недавней беседе с The Metal Voice сообщил, что уже активно работает над идеями для нового сольного альбома:

«Я пишу песни, собираю идеи и риффы и каждый день занимаюсь демками для сольного альбома».

На вопрос о том, думает он о туре как сольный артист, Todd ответил:

«Чтобы прояснить ситуацию, скажу, что я не вижу для себя ничего такого, что можно было бы назвать туром. Я имею в виду, что QUEENSRŸCHE гастролируют по четыре-семь недель подряд. В последнем туре мы отсутствовали десять недель. Я еще не создал свою собственную ценность как сольный артист. Я всегда с QUEENSRŸCHE. Так что это то, к чему я отношусь очень прагматично, и я подхожу к делу с экспериментальной точки зрения, типа, эй, может, я сделаю пару концертов на своем собственном заднем дворе здесь, во Флориде, и посмотрю, что из этого выйдет. А потом, может быть, через несколько месяцев я отыграю четыре или пять концертов в Калифорнии, Вегасе или еще где-нибудь, а потом поеду в Новую Англию и отыграю несколько концертов в конце года. Так что максимум, на что я могу рассчитывать, — это 14 дней. Отдельные концерты, эксклюзивные шоу с моим собственным оригинальным материалом. Может быть, ради интереса я бы исполнил несколько каверов, просто чтобы все знали, просто ради интереса. Никакой музыки QUEENSRŸCHE. Люди могут видеть меня круглый год, исполняющим QUEENSRŸCHE. Сейчас я не чувствую себя вправе исполнять музыку QUEENSRŸCHE без ребят, даже те песни, которые я написал вместе с группой. Помню, я сказал об этом Eddie [Jackson, басист QUEENSRŸCHE]: «Эй, я вот думаю на этот счет». А он : «О, хорошо, ну...» И я сказал ему, что не собираюсь исполнять песни QUEENSRŸCHE. «Правда? Даже те, которые ты написал с нами?». Так что он даже поддержит меня, если я этого захочу. Я ему ответил: «Я так не думаю, чувак. Я просто хочу заниматься сольным творчеством и придерживаться только этого». Вот пока как-то так».




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