×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
SLAYER сыграют BLACK SABBATH на финальном шоу BLACK SABBATH
169
Лысый из IRON SAVIOR: «Я из Германии, где по закону СМИ обяз...
140
Обновленное видео HELLOWEEN
76
Новый альбом GARBAGE выйдет весной
47
JIMMY PAGE против британского закона об ИИ
33
OZZY OSBOURNE пошёл в качалку
23
Вокалист RISE AGAINST: «Мы наблюдаем подъем радикальной идео...
19
Басист TESLA: «Термин глэм меня бесил»
18
DIRKSCHNEIDER пытается в ACCEPT с вокалистом SAXON
18
Видео полного выступления MEGADETH 1990 года
18
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
SLAYER сыграют BLACK SABBATH на финальном шоу BLACK SABBATH
169
Лысый из IRON SAVIOR: «Я из Германии, где по закону СМИ обяз...
140
Обновленное видео HELLOWEEN
76
Новый альбом GARBAGE выйдет весной
47
JIMMY PAGE против британского закона об ИИ
33
все новости группы
Todd La Torre
США
Power Metal
http://www.toddlatorre.com/
Facebook:
https://www.facebook.com/Official.ToddLaTorre
5 мар 2025
:
TODD LA TORRE записал ударные для TWIZTID
28 авг 2024
:
TODD LA TORRE: «Мне 50, а я еще могу!»
20 июл 2024
:
TODD LA TORRE работает над новым материалом
4 авг 2023
:
TODD LA TORRE боится ИИ
26 мар 2023
:
Новое видео TODD LA TORRE
12 янв 2023
:
TODD LA TORRE думает о новом сольном альбоме
22 ноя 2022
:
TODD LA TORRE: «Все хотят побыстрее стать знаменитым ничего не делая»
4 авг 2022
:
TODD LA TORRE: «Курить или не курить?»
19 июл 2022
:
TODD LA TORRE ответил Bruce'y
30 июн 2022
:
TODD LA TORRE: «Люблю я гуттуралы, но...»
13 дек 2021
:
TODD LA TORRE планирует новый альбом
1 дек 2021
:
TODD LA TORRE: «Иду — курю, сижу — курю!»
10 сен 2021
:
Новое видео TODD LA TORRE
25 май 2021
:
TODD LA TORRE критикует ЗСРнР
19 май 2021
:
TODD LA TORRE продаёт палочки SCOTT'a ROCKENFIELD'a
13 май 2021
:
TODD LA TORRE — о том, почему группа не давала онлайн-концерты
20 мар 2021
:
Видео с текстом от TODD LA TORRE
17 мар 2021
:
TODD LA TORRE: «Ненавижу музыкальный бизнес»
3 мар 2021
:
TODD LA TORRE: «Я очень ценю первые пять альбомов QUEENSRŸCHE»
25 фев 2021
:
TODD LA TORRE представил новое видео
17 фев 2021
:
TODD LA TORRE: «Байден вернёт нам подобие нормальной жизни»
11 фев 2021
:
TODD LA TORRE: «"Appetite For Destruction" очень много для меня значит»
3 фев 2021
:
TODD LA TORRE: «Возраст — не помеха!»
1 фев 2021
:
TODD LA TORRE представил новое видео
19 янв 2021
:
TODD LA TORRE — о появлении в QUEENSRŸCHE
15 янв 2021
:
TODD LA TORRE не удивлён поступку лидера ICED EARTH
13 янв 2021
:
TODD LA TORRE — о том, почему сейчас
7 янв 2021
:
TODD LA TORRE представил новое видео
13 дек 2020
:
Новая песня TODD LA TORRE
6 дек 2020
:
Сольный альбом TODD LA TORRE выйдет зимой
2 сен 2020
:
TODD LA TORRE очень доволен альбомом
21 авг 2020
:
TODD LA TORRE: «Новый альбом звучит прекрасно!»
29 июл 2020
:
TODD LA TORRE: «Альбом звучит прекрасно!»
сегодня
TODD LA TORRE записал ударные для TWIZTID
Видео того, как TODD LA TORRE записывает ударные для двух песен TWIZTID, "Plastic" и "Welcome To Your Funeral", выпущенных 14 февраля.
+0
-0
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
Сообщений нет
просмотров: 78
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет