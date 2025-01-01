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*SLAYER сыграют BLACK SABBATH на финальном шоу BLACK SABBATH 169
*Лысый из IRON SAVIOR: «Я из Германии, где по закону СМИ обяз... 140
*Обновленное видео HELLOWEEN 76
*Новый альбом GARBAGE выйдет весной 47
*JIMMY PAGE против британского закона об ИИ 33
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Todd La Torre

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5 мар 2025 : 		 TODD LA TORRE записал ударные для TWIZTID

28 авг 2024 : 		 TODD LA TORRE: «Мне 50, а я еще могу!»

20 июл 2024 : 		 TODD LA TORRE работает над новым материалом

4 авг 2023 : 		 TODD LA TORRE боится ИИ

26 мар 2023 : 		 Новое видео TODD LA TORRE

12 янв 2023 : 		 TODD LA TORRE думает о новом сольном альбоме

22 ноя 2022 : 		 TODD LA TORRE: «Все хотят побыстрее стать знаменитым ничего не делая»

4 авг 2022 : 		 TODD LA TORRE: «Курить или не курить?»

19 июл 2022 : 		 TODD LA TORRE ответил Bruce'y

30 июн 2022 : 		 TODD LA TORRE: «Люблю я гуттуралы, но...»

13 дек 2021 : 		 TODD LA TORRE планирует новый альбом

1 дек 2021 : 		 TODD LA TORRE: «Иду — курю, сижу — курю!»

10 сен 2021 : 		 Новое видео TODD LA TORRE

25 май 2021 : 		 TODD LA TORRE критикует ЗСРнР

19 май 2021 : 		 TODD LA TORRE продаёт палочки SCOTT'a ROCKENFIELD'a

13 май 2021 : 		 TODD LA TORRE — о том, почему группа не давала онлайн-концерты

20 мар 2021 : 		 Видео с текстом от TODD LA TORRE

17 мар 2021 : 		 TODD LA TORRE: «Ненавижу музыкальный бизнес»

3 мар 2021 : 		 TODD LA TORRE: «Я очень ценю первые пять альбомов QUEENSRŸCHE»

25 фев 2021 : 		 TODD LA TORRE представил новое видео

17 фев 2021 : 		 TODD LA TORRE: «Байден вернёт нам подобие нормальной жизни»

11 фев 2021 : 		 TODD LA TORRE: «"Appetite For Destruction" очень много для меня значит»

3 фев 2021 : 		 TODD LA TORRE: «Возраст — не помеха!»

1 фев 2021 : 		 TODD LA TORRE представил новое видео

19 янв 2021 : 		 TODD LA TORRE — о появлении в QUEENSRŸCHE

15 янв 2021 : 		 TODD LA TORRE не удивлён поступку лидера ICED EARTH
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|||| сегодня

TODD LA TORRE записал ударные для TWIZTID



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Видео того, как TODD LA TORRE записывает ударные для двух песен TWIZTID, "Plastic" и "Welcome To Your Funeral", выпущенных 14 февраля.




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